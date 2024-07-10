10 Temmuz 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Başkan Erdoğan Macaristan Başbakan'ı Orban'ı kabul etti

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 10.07.2024 06:20
ABONE OL
Başkan Erdoğan Macaristan Başbakan’ı Orban’ı kabul etti

Başkan Erdoğan ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türkiye ve Macaristan ilişkilerini, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım süreci ile bölgesel ve küresel konuları görüştü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör