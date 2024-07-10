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Başkan Erdoğan imzaladı! Atamalar Resmi Gazete'de: 5 ilin valisi değişti

ahaber.com.tr
Giriş: 10.07.2024 00:07 Güncelleme: 10.07.2024 00:40
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Başkan Erdoğan imzaladı! Atamalar Resmi Gazete’de: 5 ilin valisi değişti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de atama kararları yayımlandı. Buna göre 5 ile vali atamaları yapıldı. Diyarbakır Valiliğine, Vali-Mülkiye Başmüfettişi Murat Zorluoğlu, Vali-Mülkiye Başmüfettişliğine, Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Malatya Valiliğine Seddar Yavuz,  Kocaeli Valiliğine İlhami Aktaş, Çanakkale Valiliğine Ömer Toraman, Elazığ Valiliğine Numan Hatipoğlu atandı.

Resmi Gazete'de Başkan Erdoğan'ın imzası ile birlikte atama kararları yayımlandı. Bu kararla birlikte 5 ilin valisi değişti.

İşte 5 ile atanan valiler:

-Diyarbakır Valiliğine, Vali-Mülkiye Başmüfettişi Murat Zorluoğlu, Vali-Mülkiye Başmüfettişliğine, Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Malatya Valiliğine Seddar Yavuz, Kocaeli Valiliğine İlhami Aktaş, Çanakkale Valiliğine Ömer Toraman, Elazığ Valiliğine Numan Hatipoğlu.

TİCARET BAKANLIĞI'NA YENİ ATAMALAR

Ticaret Bakanlığı'na da yeni atamalar yapıldı. Buna göre Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Kadri Karakuş, Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak, Fırat Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ceylan Er, görevden alınmış, Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Hüseyin Topçuoğlu, Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Metin Gürbüz, İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Ayhan Coşkuner, atandı.

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