Başkan Erdoğan imzaladı! Atamalar Resmi Gazete’de: 5 ilin valisi değişti

TİCARET BAKANLIĞI'NA YENİ ATAMALAR

Ticaret Bakanlığı'na da yeni atamalar yapıldı. Buna göre Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Kadri Karakuş, Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak, Fırat Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ceylan Er, görevden alınmış, Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Hüseyin Topçuoğlu, Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Metin Gürbüz, İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Ayhan Coşkuner, atandı.