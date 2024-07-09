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Dışişleri'nden işgalci İsrail'e 'okullara saldırı' tepkisi: Topyekun yok etmeyi amaçladığının somut kanıtı! Hesap verecekler...

ahaber.com.tr AA
Giriş: 09.07.2024 23:11 Güncelleme: 09.07.2024 23:43
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Dışişleri’nden işgalci İsrail’e ’okullara saldırı’ tepkisi: Topyekun yok etmeyi amaçladığının somut kanıtı! Hesap verecekler...

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, Gazze'nin Han Yunus kentinde Filistinlilerin sığındığı bir okulda onlarca masum sivili katletmesini lanetleyerek, "Han Yunus'ta ortaya çıkarılan toplu mezarlar ve son dört günde buradaki dört okulun hedef alınması, İsrail’in Filistin halkını topyekun yok etmeyi amaçladığının somut birer kanıtıdır." ifadelerini kullandı.

Bakanlık, İsrail'in, Han Yunus kentindeki bir okula yaptığı saldırı hakkında yazılı açıklama yaptı.

"TOPYEKÜN YOK ETMEYİ AMAÇLADIĞININ SOMUT KANITI..."

Açıklamada, "İsrail'in, Gazze'nin Han Yunus kentinde Filistinlilerin sığındığı bir okulda onlarca masum sivili katletmesini lanetliyoruz. Han Yunus'ta ortaya çıkarılan toplu mezarlar ve son dört günde buradaki dört okulun hedef alınması, İsrail'in Filistin halkını topyekun yok etmeyi amaçladığının somut birer kanıtıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

"HESAP VERECEKLER"

Bu saldırıların, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin ateşkes müzakerelerini baltalamayı hedeflediğini de gösterdiği vurgulanan açıklamada, "İsrailli yetkililer, insanlığın tüm değerlerini ve uluslararası hukuku hiçe sayan bu eylemlerinden ötürü kanun önünde hesap vereceklerdir." ifadelerine yer verildi.

İŞGALCİ İSRAİL'İN HAN YUNUS KENTİNDEKİ SALDIRILARI

İsrail'in Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde yerlerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okulun kapısına düzenlediği saldırıda 25 Filistinli öldü, 53'ten fazla kişi yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İşgalciler, Han Yunus kentinin doğusundaki Abesan beldesinde yerinden edilmiş kişilerin barındığı bir okulu hedef alarak iğrenç bir katliam gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.

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