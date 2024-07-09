Dışişleri’nden işgalci İsrail’e ’okullara saldırı’ tepkisi: Topyekun yok etmeyi amaçladığının somut kanıtı! Hesap verecekler...

"HESAP VERECEKLER"

Bu saldırıların, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin ateşkes müzakerelerini baltalamayı hedeflediğini de gösterdiği vurgulanan açıklamada, "İsrailli yetkililer, insanlığın tüm değerlerini ve uluslararası hukuku hiçe sayan bu eylemlerinden ötürü kanun önünde hesap vereceklerdir." ifadelerine yer verildi.