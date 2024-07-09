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İzmir'de tekne faciası! 7 düzensiz göçmen hayatını kaybetti! Bölgede aramalar sürüyor...

ahaber.com.tr
Giriş: 09.07.2024 15:06 Güncelleme: 09.07.2024 15:16
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İzmir’de tekne faciası! 7 düzensiz göçmen hayatını kaybetti! Bölgede aramalar sürüyor...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İzmir'in Çeşme ilçesinde yaşanan tekne faciasının detaylarını paylaştı.Karaada'da 19 düzensiz göçmen kurtarıldığı belirtilirken, 7 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. İşte detaylar...

İzmir'in Çeşme ilçesi Karaada'da 19 düzensiz göçmen kurtarıldı, 7 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olayın detaylarına yer verdi.

İŞTE YERLİKAYA'NIN PAYLAŞIMI

"Bugün İzmir Çeşme ilçesinde saat 10:47'de Çeşme Karaada üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu, bölgede bulunan balıkçı teknesi tarafından 1 düzensiz göçmenin denizden alındığı ve denizde düzensiz göçmenlerin olabileceği ihbarının alınması üzerine bölgeye;
4 Sahil Güvenlik Botu,
1 Sahil Güvenlik Helikopteri ve
1 Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edilmiştir.

Sahil Güvenlik unsurları tarafından yapılan arama kurtarma çalışmaları neticesinde ada üzerinden 18 ve bölgedeki balıkçı teknesinden 1 düzensiz göçmen olmak üzere toplam 19 düzensiz göçmen sağlık durumları iyi olarak kurtarılmış, maalesef 7 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Ayrıca 1 düzensiz göçmenin bulunması için arama kurtarma çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir.

Umut tacirliği yaparak bebeklerin, çocukların, masum insanların ölümüne neden olan göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz. Arama kurtarma faaliyetlerini gerçekleştiren Sahil Güvenliğimize teşekkür ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin."

İzmir’de göçmen faciası: 7 ölü...İzmir’de göçmen faciası: 7 ölü... İZMİR'DE GÖÇMEN FACİASI: 7 ÖLÜ...

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