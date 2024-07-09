İzmir’de tekne faciası! 7 düzensiz göçmen hayatını kaybetti! Bölgede aramalar sürüyor...

İŞTE YERLİKAYA'NIN PAYLAŞIMI

"Bugün İzmir Çeşme ilçesinde saat 10:47'de Çeşme Karaada üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu, bölgede bulunan balıkçı teknesi tarafından 1 düzensiz göçmenin denizden alındığı ve denizde düzensiz göçmenlerin olabileceği ihbarının alınması üzerine bölgeye;

4 Sahil Güvenlik Botu,

1 Sahil Güvenlik Helikopteri ve

1 Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edilmiştir.

Sahil Güvenlik unsurları tarafından yapılan arama kurtarma çalışmaları neticesinde ada üzerinden 18 ve bölgedeki balıkçı teknesinden 1 düzensiz göçmen olmak üzere toplam 19 düzensiz göçmen sağlık durumları iyi olarak kurtarılmış, maalesef 7 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır.