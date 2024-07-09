Bay Kemal geri dönüyor! Yeni parti için bomba iddia! Özgür Özel'e rest çekti: CHP'de bana sadık en az 50 milletvekili var
CHP'de kurultay sonrası genel başkanlık koltuğunu Özgür Özel'e kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu çalışmalarını ofisinde sürdürüyor. Yeni bir parti kuracağı iddiaları gündemde yer alan Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada CHP'deki en az 50 milletvekilinin kendisine sadık olduğunu vurguladı. Diğer yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'den istifa ederek Sosyal Demokrat Halkçı Partisi'nin başına geçeceği de iddaia edildi. İşte detaylar...
2023 Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu partisindeki kurultay sonrası genel başkanlık koltuğunu da Özgür Özel'e kaptırdı. CHP liderliğini kaybettikten sonra bir çalışma ofisi kuran Kılıçdaroğlu kendisine yakın isimlerle de sık sık görüşmeler gerçekleştiriyor.
"ADAYLIK TEKLİFİ MERAL AKŞENER'DEN GELDİ"
Kemal Kılıçdaroğlu, çalışma ofisinde buluştuğu bir gazeteci aracılığıyla kamuoyuna dikkat çeken mesajlar verdi.
CHP'de deprem etkisi yaratacak açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'in kendisine sürekli olarak Cumhurbaşkanı adayı olmasını istediğini söyledi.
Kılıçdaroğlu, "İlk teklif Meral Hanım'dan geldi. Karar gazetesi yazarı Elif Çakır bana geldi ve Akşener'in elçisi olarak, Akşener'in benim cumhurbaşkanı adayı olmamı istediğini ve kabul ederse destekleyeceği mesajını iletti. Süreç öyle başladı. Son güne kadar da altılı masadaki tüm liderler de şahittir ki, 'hep adayımız siz olun' demiştir.." dedi.
"CHP'DE 50 VEKİL BANA SADIK"
Son dönemde parti kuracağı iddiaları siyaset kulislerinde dolaşan Kemal Kılıçdaroğlu konuyla ilgili, siyaseti bırakmadığını ve tam ortasında olduğunu belirterek, "Yeni bir parti kurmayı hiç düşünmedim. Partim belli CHP" dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu CHP'de en az 50 milletvekilinin kendisine sadık olduğunu ifade etti.
SHP'NİN BAŞINA MI GEÇECEK?
Sosyal medya paylaşımları ile zaman zaman parti yönetimine ince mesajlar veren Kılıçdaroğlu'nun, yeniden genel başkanlık hayalini gerçekleştirememesi durumunda Sosyal Demokrat Halkçı Partisi'ni yeniden açıp başına geçeceği veya CHP'den istifa edeceği iddia edildi.
28 HAZİRANDA YENİDEN KURULDU
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre SHP, 28 Haziran tarihi itibarıyla yeniden kuruldu. Partinin yeniden kurulmasında Kılıçdaroğlu'nun dahlinin olup olmadığı henüz belli değil.
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