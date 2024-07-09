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Bursa'da kadın plajı görevlesini dabettiği iddias edilen 3 kardeş serbest

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 09.07.2024 14:10
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Bursa’da kadın plajı görevlesini dabettiği iddias edilen 3 kardeş serbest

Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Kadınlar Plajında, kapanış saati nedeniyle kendilerini uyaran görevli Özlem Ö.'yü çıkan tartışmada darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 kız kardeş, emniyetteki işlemlerinin ardından, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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