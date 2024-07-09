Resmi Gazete'de yayımlandı! TBMM Dijital Mecralar Komisyonu 'dijital telif" için tatilde de çalışacak

TBMM'DE KRİTİK TOPLANTI

Geride bıraktığımız günlerde TBBM Dijital Mecralar Komisyonu 'Dijital Telif Yasası' gündemiyle toplandı.

Toplantıda TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, "Bizim muhakkak Avrupa örneklerinde olduğu gibi haberin de bir sanat ve kültür eseri sayılması, telifinin ödenmesi ve muhakkak emeğin karşılığını bulması noktasında bir çalışma yapmamız lazım" ifadelerini kullandı.

Gelişmeye müteakip Google hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin bir sunum gerçekleştirdi.

GOOGLE YEŞİL IŞIK YAKTI

Müzakerelere açık oldukları mesajını veren Google Türkiye temsilcileri, "Tüm paydaşlarımızla görüşmeye hazırız. Meclis'in bağlayıcı yasal düzenlemeler yapma yetkisini Google olarak tanıyor ve saygı duyuyoruz" dedi.

Tüm bu yaşananların ardından AK Parti Hatay Milletvekili ve Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, CNN Türk ekranlarında "Dijital Telif Yasası"na ilişkin açıklamalarda bulundu.

"MECLİS EKİM DÖNEMİNDE AÇILDIĞINDA BU KONU GÜNDEME GELECEK"

Yasayla ilgili sürecin olumlu ilerlediğini belirten Yayman, "Meclis Ekim döneminde açıldığında bu konu gündeme gelecek" ifadelerini kullandı.