Resmi Gazete'de yayımlandı! TBMM Dijital Mecralar Komisyonu 'dijital telif" için tatilde de çalışacak
Dijital Telif Yasası ile dijital platformlarda haksız rekabetin önlenmesi, haberin telifinin korunması ve Google gibi platformlardan telif geliri alınabilmesi hedefleniyor. Geçtiğimiz günlerde TBBM Dijital Mecralar Komisyonu 'Dijital Telif Yasası' gündemiyle toplandı.Müzakerelere açık oldukları mesajını veren Google Türkiye temsilcileri, "Tüm paydaşlarımızla görüşmeye hazırız. Meclis'in bağlayıcı yasal düzenlemeler yapma yetkisini Google olarak tanıyor ve saygı duyuyoruz" dedi. Gelişmlelerin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) tatili ve ara vermesi sırasında Dijital Mecralar ile Çevre komisyonlarının çalışabilmesine ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, "Dijital Mecralar Komisyonunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde ve aravermede bulunduğu sürede de çalışabilmesine, Genel Kurulun 04.07.2024 tarihli 99'uncu Birleşiminde karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Dijital Telif Yasası ile dijital platformlarda haksız rekabetin önlenmesi, haberin telifinin korunması ve Google gibi platformlardan telif geliri alınabilmesi hedefleniyor.
Meclis'te dijital içeriklerin telifinin korunması ve emek hırsızlığının önüne geçilmesi kapsamında "Dijital Telif Yasası" hazırlamak için çalışmalar hız kesmeden devam ederken Resmi Gazete'de yeni bir karar yayımlandı.
KARAR RESMİ GAZETE'DE
Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) tatili ve ara vermesi sırasında Dijital Mecralar ile Çevre komisyonlarının çalışabilmesine ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
"TATİLDE VE ARA VERMEDE BULUNDUĞU SÜREDE DE ÇALIŞABİLMESİNE..."
Karada, "Dijital Mecralar Komisyonunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde ve ara vermede bulunduğu sürede de çalışabilmesine, Genel Kurulun 04.07.2024 tarihli 99'uncu Birleşiminde karar verilmiştir." ifadelerin yer verildi.
DİJİTAL TELİF YASASI BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR
Dünyada birçok ülke haksız rekabetin önlenmesi, haberin telifinin korunması yasal düzenlemeler çıkardı. Google, bu ülkelerde haber üreticilerine ödemeler yapmaya başladı. Türkiye'de mevcut bir telif yasasının bulunmaması nedeniyle Google bir ödeme yapmıyor.
Yayıncılar, Google'ın, yasal düzenleme ile ödeme yapmaya zorlanmasını talep ediyor.
TBMM'DE KRİTİK TOPLANTI
Geride bıraktığımız günlerde TBBM Dijital Mecralar Komisyonu 'Dijital Telif Yasası' gündemiyle toplandı.
Toplantıda TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, "Bizim muhakkak Avrupa örneklerinde olduğu gibi haberin de bir sanat ve kültür eseri sayılması, telifinin ödenmesi ve muhakkak emeğin karşılığını bulması noktasında bir çalışma yapmamız lazım" ifadelerini kullandı.
Gelişmeye müteakip Google hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin bir sunum gerçekleştirdi.
GOOGLE YEŞİL IŞIK YAKTI
Müzakerelere açık oldukları mesajını veren Google Türkiye temsilcileri, "Tüm paydaşlarımızla görüşmeye hazırız. Meclis'in bağlayıcı yasal düzenlemeler yapma yetkisini Google olarak tanıyor ve saygı duyuyoruz" dedi.
Tüm bu yaşananların ardından AK Parti Hatay Milletvekili ve Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, CNN Türk ekranlarında "Dijital Telif Yasası"na ilişkin açıklamalarda bulundu.
"MECLİS EKİM DÖNEMİNDE AÇILDIĞINDA BU KONU GÜNDEME GELECEK"
Yasayla ilgili sürecin olumlu ilerlediğini belirten Yayman, "Meclis Ekim döneminde açıldığında bu konu gündeme gelecek" ifadelerini kullandı.
Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde AK Parti Hatay milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında bugün toplanan Dijital Telif Komisyonu'na, ilk kez Google yetkilileri de katıldı. Google yetkilileri komisyona bir sunum yaparken; bazı milletvekilleri sunumda Türkiye'ye herhangi bir model sunulmaması konusunu eleştirdi. CHP Ankara milletvekili Okan Konuralp, yaptığı konuşmada Google temsilcilerine tepki gösterirken "Siz neye razısınız? Bir şey demiyorsunuz. Bence kaçıyorsunuz." ifadelerini kullandı.
İşte Konuralp'in açıklamalarından öne çıkanlar
"GOOGLE'IN TEMSİLCİLERİ NEREDE?"
Biz burada Google Bilgi Teknolojileri Limited Şirketi'nin sunumunu dinlemedik ki. Google Reklamcılık ve Pazarlama Limited Şirketi'nin sunumunu dinledik. Sayın Gürkaynak burada, Google İstanbul Bilgi Teknolojileri Limited Şirketi ve Google LLC şirketini temsilen bulunuyor. Bu şirketin temsilcileri nerede? Google İstanbul Limited Şirketi'nin başında kim var? Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma? Ya da Google LLC şirketi?
"GOOGLE OLARAK NEYE RAZISINIZ?"
İkincisi, siz neye razısınız? Kanada modeline mi razısınız? Avustralya modeline mi razısınız? Neye razısınız? Sayın Başkan çok doğru bir şey söyleyince, Sayın Gürkaynak da haklı olarak bir refleks gösterdi. Bakın biz yaparız, iyisiyle kötüsüyle yaparız. İyisiyle kötüsüyle bir yasa çıkar. Siz neye razısınız? Türkiye'nin evlatlarısınız. Siz Türkiye'ye nasıl bir model öngörüyorsunuz? İnsan iki cümlede "Biz şuna razıyız." demez mi? Bence kaçıyorsunuz. Gerçekten topu uzaklarda çeviriyorsunuz. Biz Google Türkiye olarak yıllardır Türkiye'nin de en üst düzey kamu bürokrasisinde yer almış kişileriz. Google'a da bakıyoruz. Türkiye'deki Google aktivitasyonlarına, ilişkilerine bakıyoruz. Bizce şöyle bir model daha iyi olabilir. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Ama bir şey demiyorsunuz. Neye razısınız?
"HİÇBİR SORUMUN YANITINI ALAMADIM"
Ya da ABD'de örneğin bir tartışma bağlamında siz de bu işin öznesisiniz. Ya da Avrupa Birliği'nde benzer şeyler var. Siz bunun nesine dahil olmaya tabisiniz? Bir önermede bulunuyor musunuz? Şimdi Meclis'e gelmişsiniz çok güzel. Sayın Gürkaynak'ın dediği gibi burada olmayı tercih ettik. Ama lütfen bize de biraz bir şeyler söyleyin. Harika bir Google var, tıpkı 1 ay önce TikTok'un gelip harika bir TikTok portresi çizmiş olması gibi.
"MEDYANIN ORTAK SORUNU GOOGLE"
Birçok soru var aklımda. Hiçbirinin yanıtını almadım. Alamayacağımı da sanırım biliyorum. Ama hiç olmazsa, medyanın iyisiyle kötüsüyle bazı kavramları kullanmak istemiyorum ama kimi destekliyor olursa olsun medyanın ortak noktası Google ile problemi var. Turkuvaz Medya'nın da var, bağımsız medyanın da var. Bu sorunla yüzleşin. "Hep yanlış anlaşılma var, yanlış değerlendirme var." Bence doğru değil.
Türkiye'de büyük bir toplumsal mutabakata doğru gidiyor bu iş. Ben daha çok bağımsız medya penceresinden meseleye bakmak istiyorum. Ama bağımsız medya için de Google ve Google ile özdeşleşmiş bu mesele bir problem yaratıyor. Siz bu probleme ilişkin en ufak bir gelecek tahayyül etmiyorsunuz.
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