Resmi Gazete'de yayımlandı! 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde toplu ulaşım ücretsiz olacak
Resmi Gazete'de yayımlanan karar uyarınca, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde toplu taşıma ücretsiz olacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde toplu taşıma ücretsiz olacak.
Resmi Gazete'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karara göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy-Metro hattı ve İzmir'de İZBAN ücretsiz olacak.
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