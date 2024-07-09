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Türksat 6A uydusundan ilk sinyal alındı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 09.07.2024 06:18
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Türksat 6A uydusundan ilk sinyal alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A uydusundan ilk sinyalin başarıyla alındığını bildirdi.

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