Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor! Sıradaki durak ABD'deki NATO Zirvesi...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yoğun programını sürdürürken sıradaki durak ABD'deki NATO Zirvesi olacak. Erdoğan, 9-11 Temmuz'da NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'de olacak. Başkan Erdoğan'ın ABD'deki zirve sürecinde farklı ülkelerin liderleriyle görüşmesi beklenirken yapacağı konuşmada Gazze'deki katliama değinmesi bekleniyor. İşte detaylar...
Başkan Erdoğan'ın hafta boyunca yurt içinde ve yurt dışında yoğun programlarını sürdürürken sırada ABD durağı var.
ASTANA'DA KRİTİK ZİRVE
Başkan Erdoğan Kızılcahamam'daki AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısına katıldı.
Daha sonra Şanhay İşbirliği Örgütü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gitti.
PUTIN İLE BİR ARAYA GELDİ
Başkan Erdoğan, Kazakistan'da Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelerek bölgesel ve küresel konuları görüştü. Zirvede konuşan Erdoğan İsrail'in Gazze'deki zulmüne son vermesi gerektiğini bir kez daha vurguladı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "BİZİM ÇOCUKLAR"A TEBRİK
Dün A Milli Takım'a Hollanda ile karşılaşmasında destek olmak için Berlin'e giden Erdoğan, maç sonrası futbolcuları ziyaret ederek verdikleri mücadeleden dolayı tebrik etti.
SIRADAKİ DURAK ABD
Erdoğan ayrıca önümüzdeki hafta NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'ye gidecek, devlet ve hukümet başkanlarıyla bir araya gelecek.
GAZZE İÇİN ÇAĞRI YAPACAK
Başkan Erdoğan zirve kapsamında çok sayıda ikili görüşme de gerçekleştirecek. Erdoğan'ın muhataplarıyla İsrail'in Gazze'de uyguladığı katliamın durdurulması ve kalıcı barışın yapılması gerekenler konusunda da değerlendirmeler yapması bekleniyor.
SAVUNMA TEDBİRLERİ DEĞERLENDİRİLECEK
Başkan Erdoğan, Washington'dan ayrılmadan önce bir basın toplantısı düzenleyecek.
NATO'nun bu yılki zirvesinde ittifak üyeleri güvenlik konusunu ele alacak. Soğuk savaştan bu yana dünyanın en büyük güvenlik sınamalarından geçtiği bu dönemde üye ülkeler savunma tedbirlerini görüşecek.
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