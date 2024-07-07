CHP'li Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın'dan eşe dosta koltuk kıyağı! Ağabeyi yetmedi arkadaşı ve baldızına da koltuk verdi
CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, ağabeyini yönetici yapmasının ardından şimdi de milletvekili arkadaşı Ali Haydar Hakverdi'yi hem danışman olarak görevlendirdi hem de BASKİ'nin başına getirdi. Bununla da yetinmeyen Akın, baldızını da Genel Sekreter Yardımcısı yaptı.
CHP'li belediyelerde eş, dost ve akrabaya ballı koltuk atamaları sürüyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, eski milletvekili arkadaşı Ali Haydar Hakverdi'yi hem danışmanı yaptı hem de Balıkesir Su ve Kanalizasyon İşleri'nin (BASKİ) başına getirdi. Bununla da yetinmeyen Akın, Hakverdi'nin baldızı Aslı Aynaoğlu'nu da Genel Sekreter Yardımcısı yaptı.
Balıkesir'de CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı'nın ağabeyini Büyükşehir Belediyesi'nde yönetici yapan ve CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı'nın gelinini ise belediyede işe alan Başkan Ahmet Akın, eş ve dost atamalarına devam ediyor. Akın bu kez de, 25 ve 26'ncı dönem CHP Ankara Milletvekilliği yapan yakın arkadaşı Ali Haydar Hakverdi'yi hem kendisine danışman yaptı hem de ciddi bir bütçeye sahip olan BASKİ'ye yönetici olarak aldı. CHP'li Başkan Ahmet Akın'ın, arkadaşına yaptığı kıyak bununla da sınırlı kalmadı. Akın, Hakverdi'nin baldızı olan Aslı Aynaoğlu'nu ise Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirdi.
"BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ" DERKEN MEĞERSE AKRABALARINI KASTETMİŞ
Sabah'ın haberine göre Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, yerel seçim sürecinde vatandaşlarla yaptığı buluşmalarda "Balıkesir'i, Balıkesirlilerle birlikte yöneteceğiz" demişti. Başkan Akın'ın göreve geldikten sonra eşi, dostu, akrabası kim varsa belediyede işe almasıyla ilgili konuşan vatandaşlar, "Seçim öncesi 'birlikte yöneteceğiz' demişti. Demek akrabalarıyla birlikte yönetecekmiş. Biz yanlış anlamışız" diyerek tepkilerini dile getirdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İngiltere İsviçre CANLI MAÇ İZLE | TRT 1 TABİİ canlı yayın maç izle ekranı
- TRT sinyal yok hatası çözümü | TRT 1 EURO 2024 şifresiz frekans bilgileri neler? TRT 1 neden açılmıyor?
- Beşiktaş'tan sürpriz transfer atağı! EURO 2024 sonrası kadroda yeri hazır
- Temassız kartlarda yeni dönem: Ödeme işlemi bundan böyle...
- Osmanlı'daki Şehir İsimleri Açıklandı! Bakın eski isimler neymiş: İstanbul, Ankara, Bursa...
- Emekliye maaş+ek ödeme zammı! SSK, BAĞ-KUR'luya A'dan Z'ye hesaplama: %5-4 daha fazla...
- iOS 18 Çıkış Tarihi: Hangi iPhone Modelleri Desteklenecek?
- Dünyanın en ölümcül tokadı: Osmanlı Tokadı ortaya bakın nasıl çıktı
- DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı sonuçları hangi tarihte erişime açılacak?
- Çamaşır makinesine bunu yapanlar yandı: Meğer ömründen ömür götürüyormuş
- İspanya-Almanya maçı CANLI İZLE | 5 Temmuz İspanya Almanya maçı saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 maçı kesintisiz, şifresiz, 4K izle
- YKS sonuç tarihi netleşti! 2024 YKS (AYT-TYT-YDT) sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlar erken açıklanır mı? İşte ÖSYM takvimi