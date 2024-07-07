CHP’li Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın’dan eşe dosta koltuk kıyağı! Ağabeyi yetmedi arkadaşı ve baldızına da koltuk verdi

CHP'li belediyelerde eş, dost ve akrabaya ballı koltuk atamaları sürüyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, eski milletvekili arkadaşı Ali Haydar Hakverdi'yi hem danışmanı yaptı hem de Balıkesir Su ve Kanalizasyon İşleri'nin (BASKİ) başına getirdi. Bununla da yetinmeyen Akın, Hakverdi'nin baldızı Aslı Aynaoğlu'nu da Genel Sekreter Yardımcısı yaptı.



Balıkesir'de CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı'nın ağabeyini Büyükşehir Belediyesi'nde yönetici yapan ve CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı'nın gelinini ise belediyede işe alan Başkan Ahmet Akın, eş ve dost atamalarına devam ediyor. Akın bu kez de, 25 ve 26'ncı dönem CHP Ankara Milletvekilliği yapan yakın arkadaşı Ali Haydar Hakverdi'yi hem kendisine danışman yaptı hem de ciddi bir bütçeye sahip olan BASKİ'ye yönetici olarak aldı. CHP'li Başkan Ahmet Akın'ın, arkadaşına yaptığı kıyak bununla da sınırlı kalmadı. Akın, Hakverdi'nin baldızı olan Aslı Aynaoğlu'nu ise Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirdi.