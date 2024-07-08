AK Parti'de gündem kritik MYK toplantısı! Fahiş fiyatla mücadeleden parti içindeki değişime kadar önemli konular masada...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde düzenlenecek AK Parti MYK toplantısı saat 16.00'da başlayacak. Kritik toplantıda parti içindeki değişim çalışmalarından, fahiş fiyatla mücadeleye kadar çok sayıda önemli konu ele alınacak. Toplantıya ilişkin detayları A Haber muhabiri Arzu Fidanverdi aktardı. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek. Kritik toplantı saat 16.00'da başlayacak.
İşte A Haber muhabiri Arzu Fidanverdi'nin toplantıya ilişkin aktardığı önemli bilgiler:
PARTİ İÇİNDEKİ DEĞİŞİM ÇALIŞMALARI GÜNDEMDE
MYK'da gündeme gelecek en önemli konulardan birisi parti içindeki değişim çalışmaları olacak. Bu konuda yapılan tüm çalışmalar hızlandırılacak.
TASARRUF TEDBİRLERİ
Diğer yandan son aylarda ülkede gündem olan kamuda tasarruf tedbirleri ve ekonomideki alınacak yeni önlemler de masada olacak. Bu noktada parti içinde görüş alışverişi yapılacak.
FAHİŞ FİYATLA MÜCADELE GÜNDEMDE
MYK'da fahiş fiyatlarla mücadele de gündeme gelecek ve çözüm önerileri de masaya yatırılarak tartışmaya açılacak.
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