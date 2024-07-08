Dışişleri Bakan Yardımcısı Serim Al Jazeera’ya konuştu: Türkiye-Katar ilişkileri her alanda hızla gelişmektedir

Serim, Türkiye ile Katar'ın Gazze'ye yardımlardaki rolüne ilişkin, "Krizin başından beri Türkiye ve Katar, Gazze'ye ülkeler tarafından iletilen yardımların önemli bir kısmını üstleniyor." ifadesini kullandı.

Katar'daki temaslarında, bölgesel gelişmeler ve başta Gazze olmak üzere insani yardımlar üzerine görüş alışverişinde bulunulduğuna, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) gibi ilgili kurumlardan ortak bir mekanizma kurulmasının kararlaştırıldığına işaret eden Serim, süreçle ilgili bilgiler verdi.

Serim, iki ülke liderinin öncülüğünde ekim veya kasımda İstanbul'da düzenlenecek "Yüksek Stratejik Komite" toplantısında, amacın insani yardımların daha üst düzeye çıkarılması ve daha fazla projenin hayata geçirilmesi olacağını dile getirdi.