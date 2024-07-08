NATO Zirvesi öncesi gözler Türkiye’ye çevrildi

NATO Zirvesi 9 Temmuz'da Washington'da başlıyor. Gözler ise Türkiye'ye çevrilmiş durumda, çünkü Başkan Erdoğan zirveden önce Rus lider Putin ile görüştü. Zirvenin gündeminde Gazze'den Ukrayna'ya, 3. Dünya Savaşı söylentilerine kadar birçok başlık yer alacak.

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