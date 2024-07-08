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Orman yangınlarında Türkiye ne durumda? Bakan Yumaklı istatistikleri paylaştı

ahaber.com.tr
Giriş: 08.07.2024 17:58 Güncelleme: 08.07.2024 17:59
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Orman yangınlarında Türkiye ne durumda? Bakan Yumaklı istatistikleri paylaştı

Yaz aylarının başlangıcı ile birlikte artış gösteren orman yangınları sürerken alevler ile üst düzey şekilde mücadele ediliyor. Tarım ve Orman Bakanı ülkelere göre 2023 yılı yanan orman alanları istatistiklerini paylaştı. Bakan Yumaklı ülkemizin yangınlarla mücadele iyi bir konumda olduğunu belirtti. İşte detaylar...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, her yıl çeşitli faktörlerle dünyada ve Türkiye'de orman yangınlarının meydana geldiğini belirterek, "2023 orman yangınları yanan alan sıralamasında ülkemiz, gelişmiş teknolojik imkanlarla yürüttüğümüz etkin mücadele sayesinde oldukça iyi bir konumdadır." dedi.

TÜRKİYE YANGINLARLA MÜCADELEDE İYİ BİR KONUMDA

Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkelere göre 2023 yılı yanan orman alanları istatistiklerini paylaştı.

Her yıl çeşitli faktörlerle dünyada ve Türkiye'de orman yangınları meydana geldiğine işaret eden Yumaklı, "2023 orman yangınları yanan alan sıralamasında ülkemiz, gelişmiş teknolojik imkanlarla yürüttüğümüz etkin mücadele sayesinde oldukça iyi bir konumdadır." değerlendirmesinde bulundu.

Yumaklı, amaçlarının geleceğin teminatı ormanları, başta köklü tecrübeye sahip Orman Genel Müdürlüğü teşkilatı olmak üzere tüm vatandaşların desteğiyle korumaya devam etmek olduğunun altını çizerek, "Gelin yangınlara sebep olmayalım, Yeşil Vatan'ı hep birlikte koruyalım." ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı'nın paylaştığı infografikte, Türkiye'nin geçen yıl 15 bin hektar yanan orman alanıyla ABD, Kanada, Fransa ve Yunanistan gibi ülkelerin altında yer aldığı görüldü.

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