Orman yangınlarında Türkiye ne durumda? Bakan Yumaklı istatistikleri paylaştı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, her yıl çeşitli faktörlerle dünyada ve Türkiye'de orman yangınlarının meydana geldiğini belirterek, "2023 orman yangınları yanan alan sıralamasında ülkemiz, gelişmiş teknolojik imkanlarla yürüttüğümüz etkin mücadele sayesinde oldukça iyi bir konumdadır." dedi.