İstanbul’da bir ulaşım çilesi daha! Kabataş-Bağcılar tramvay seferinde arıza: Vatandaşlar isyan etti!

"RİNG ARAÇLARI KOYABİLİRLERDİ"

Ferhat Çeren, "Yusufpaşa durağından buraya kadar yürüyoruz. Bir açıklama ve yön gösteren olmadı. Aşağıya doğru yürüyoruz. Yorulduk hava sıcak. Ring araçları koyabilirlerdiö dedi. Murat Bozmeşe, "Çapa durağından beri yürüyoruz. Arıza var dediler. Tahta Kalaye gidiyorum" diye konuştu.