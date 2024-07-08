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İstanbul'da bir ulaşım çilesi daha! Kabataş-Bağcılar tramvay seferinde arıza: Vatandaşlar isyan etti!

Giriş: 08.07.2024 15:40
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İstanbul’da bir ulaşım çilesi daha! Kabataş-Bağcılar tramvay seferinde arıza: Vatandaşlar isyan etti!

İstanbul'da ulaşım facialarına bir yenisi daha eklendi. Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvayda meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferler aksadı. Bazı vatandaşlar tramvaydan inerek raylarda yürüdü.

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattında teknik bir arıza nedeniyle seferler Kabataş-Yusufpaşa ve Çapa-Bağcılar istasyonları arasında yapılıyor.

Ekiplerin arızayı gidermek için çalışmaları devam ederken bazı vatandaşlar rayların üzerinde yürüyerek duraklara gitmeye çalıştı.

"RİNG ARAÇLARI KOYABİLİRLERDİ"

Ferhat Çeren, "Yusufpaşa durağından buraya kadar yürüyoruz. Bir açıklama ve yön gösteren olmadı. Aşağıya doğru yürüyoruz. Yorulduk hava sıcak. Ring araçları koyabilirlerdiö dedi. Murat Bozmeşe, "Çapa durağından beri yürüyoruz. Arıza var dediler. Tahta Kalaye gidiyorum" diye konuştu.

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