İran'ın yeni cumhurbaşkanı reformist aday Mesud Pezeşkiyan oldu! Mesud Pezeşkiyan kimdir nereli?
İran'da Reisi'nin ölümünün ardından düzenlenen 14'üncü dönem cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turu için oy verme işlemi cuma sabahı yerel saatle 08.00'de başladı. Oy verme süresi önce 20.00'ye sonra 22.00'ye daha sonra 24.00'e kadar uzatılırken toplamda 16 saat sürdü. Oy soyma işleminin ardından İran'da reformist Mesud Pezeşkiyan, cumhurbaşkanı seçimini kazandı.
İran'da 14'üncü Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin ikinci turu için ülke genelinde 16 saat süren oy kullanma süreci resmen sona erdi.
İran İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezi Sözcüsü Muhsin İslami, yerel saatle 08.00'de başlayan ve 18.00'de sona ermesi gerekirken üç defa uzatılan oy kullanma süresinin 24.00'te sona erdiğini duyurdu.
İslami, 24.00 itibarıyla seçim merkezlerinin kapılarının kapatıldığını ve yalnızca içeride kalanların oy vermeye devam edeceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı seçiminde oy verme süresi önce 20.00'ye sonra 22.00'ye daha sonra 24.00'e kadar uzatılarak, toplamda 16 saat sürdü.
İlk tura oranla çok daha fazla sayıda seçmenin oy kullanmak için seçim merkezlerinde bulunduğu görüldü.
Seçimde reformist aday Tebriz Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Mesud Pezeşkiyan ile muhafazakar aday eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Said Celili yarışıyor.
İRAN'A TÜRK CUMHURBAŞKANI!
İran'da reformist Tebriz Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Mesud Pezeşkiyan, 14'üncü dönem cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda oyların yüzde 53,7'sini alarak ülkenin 9'uncu Cumhurbaşkanı oldu.
İran İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezi Sözcüsü Muhsin İslami, bakanlık binasındaki seçim merkezinde düzenlediği basın toplantısında, dün yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunun oy sayım işlemlerinin tamamlandığını açıkladı.
Ülke genelinde yaklaşık 59 bin merkezde kurulan sandıklarda toplam 30 milyon 530 bin 157 oy kullanıldığını aktaran İslami, Pezeşkiyan'ın 16 milyon 384 bin 403 oy aldığını söyledi. Buna göre Pezeşkiyan'ın oy oranı yüzde 53,7 oldu.
İslami, muhafazakar Said Celili'nin ise oyların 13 milyon 538 bin 179'unu aldığını belirtti. Celili'nin oy oranı yüzde 44,4'te kaldı.
Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna katılım oranı ise yüzde 49,8 oldu.
MESUD PEZEŞKİYAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?
İran'da yapılan 14'üncü dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Mesud Pezeşkiyan hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Peki, Mesud Pezeşkiyan kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Eski Cumhurbaşkanları Muhammed Hatemi ile Hasan Ruhani, eski Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif gibi isimlerin açık desteğini alan Pezeşkiyan, seçim kampanyalarında, ülkedeki "etnik ve mezhebi ayrımcılık" ile zorunlu başörtüsü sorununa vurgu yaptı ve ekonomi ile adalet konusundaki sorunları çözeceğinin vaadini verdi. İşte, Mesud Pezeşkiyan'ın biyografisi...
MESUD PEZEŞKİYAN KİMDİR?
Mesud Pezeşkiyan Pezeşkiyan, 29 Eylül 1954'te Mahabad kentinde, İranlı Türk bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.
Soyadı Farsça'da "Doktorlar" anlamına gelen Pezeşkiyan, Tebriz Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1980-1988 arasında yapılan İran-Irak savaşında hem muharip hem de doktor olarak görev yaptı.
Pratisyenlik kursunu 1985 yılında tamamlayan Pezeşkiyan, savaştan sonra Tebriz Sağlık Bilimleri Üniversitesinde genel cerrahi ihtisasını yaparak eğitimine devam etti.
İran Sağlık Bilimleri Üniversitesinden 1993 yılında kalp cerrahisi yan dal uzmanlığını alan Pezeşkiyan, daha sonra kalp cerrahisi uzmanı oldu ve 1994-1999 yılları arasında Tebriz Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü olarak görev yaptı.
SİYASİ KARİYERİ
Pezeşkiyan'ın siyasi hayatı, eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi döneminde 1997 yılında Sağlık Bakanı Yardımcısı atanmasıyla başladı. Hatemi döneminde 2001'de Sağlık Bakanı olarak atandı, 2005'e kadar bu görevde kaldı.
Ülkede 2008'de yapılan Genel Seçimlerinde Tebriz Milletvekili olarak Meclise girmeyi başaran Pezeşkiyan, o tarihten bu yana beş dönem Tebriz'i temsilen görev yaptı.
Pezeşkiyan, 2016'da İran Meclis Başkan Yardımcısı olarak 4 yıl görev yaptı.
İran'da 2013'teki cumhurbaşkanı seçimlerine adaylık başvurusu yapan ancak daha sonra adaylığını geri çeken Pezeşkiyan'ın 2021'deki seçimlerdeki adaylık başvurusu Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından reddedildi.
Pezeşkiyan, 1 Mart'ta yapılan Milletvekili Seçimlerinde Tebriz'den birinci sırada Meclise girmeyi başardı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- iOS 18 Çıkış Tarihi: Hangi iPhone Modelleri Desteklenecek?
- Dünyanın en ölümcül tokadı: Osmanlı Tokadı ortaya bakın nasıl çıktı
- DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı sonuçları hangi tarihte erişime açılacak?
- Çamaşır makinesine bunu yapanlar yandı: Meğer ömründen ömür götürüyormuş
- İspanya-Almanya maçı CANLI İZLE | 5 Temmuz İspanya Almanya maçı saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 maçı kesintisiz, şifresiz, 4K izle
- YKS sonuç tarihi netleşti! 2024 YKS (AYT-TYT-YDT) sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlar erken açıklanır mı? İşte ÖSYM takvimi
- Sivrisinek Vızıltısına Son! Tek Damla Yeterli 🦟🚫
- 1993 1996 2001 2003 SGK girişine emeklilik tablosu çizildi: İşte kadın-erkek yaş gün prim hesabı
- Saçınızı bununla yıkayın: Egzama, kepek, kaşıntı ne varsa...
- Sandalet giyenler yandı: Kodla duyuruldu! 11 ili bir anda saracak
- Süt yanında vitaminsiz kalıyor! Turistler kapış kapış alıyor: Metabolizmanızı...
- Galatasaray 29'luk dünya yıldızını monte etti! Yeni orta sahaya selam durun