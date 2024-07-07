Başkan Erdoğan’ın diplomasi trafiği sürüyor! Sıradaki durak ABD’deki NATO Zirvesi...

PUTIN İLE BİR ARAYA GELDİ

Başkan Erdoğan, Kazakistan'da Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelerek bölgesel ve küresel konuları görüştü. Zirvede konuşan Erdoğan İsrail'in Gazze'deki zulmüne son vermesi gerektiğini bir kez daha vurguladı.