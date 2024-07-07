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Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor! Sıradaki durak ABD'deki NATO Zirvesi...

ahaber.com.tr
Giriş: 07.07.2024 11:54 Güncelleme: 07.07.2024 12:03
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Başkan Erdoğan’ın diplomasi trafiği sürüyor! Sıradaki durak ABD’deki NATO Zirvesi...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yoğun programını sürdürürken sıradaki durak ABD'deki NATO Zirvesi olacak. Erdoğan, 9-11 Temmuz'da NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'de olacak. Başkan Erdoğan'ın burada farklı ülkelerin liderleriyle görüşmesi bekleniyor.

Başkan Erdoğan'ın hafta boyunca yurt içinde ve yurt dışında yoğun programlarını sürdürürken sırada ABD durağı var.

ASTANA'DA KRİTİK ZİRVE

Başkan Erdoğan Kızılcahamam'daki AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısına katıldı. Daha sonra Şanhay İşbirliği Örgütü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gitti.

PUTIN İLE BİR ARAYA GELDİ

Başkan Erdoğan, Kazakistan'da Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelerek bölgesel ve küresel konuları görüştü. Zirvede konuşan Erdoğan İsrail'in Gazze'deki zulmüne son vermesi gerektiğini bir kez daha vurguladı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "BİZİM ÇOCUKLAR"A TEBRİK

Dün A Milli Takım'a Hollanda ile karşılaşmasında destek olmak için Berlin'e giden Erdoğan, maç sonrası futbolcuları ziyaret ederek verdikleri mücadeleden dolayı tebrik etti.

SIRADAKİ DURAK ABD

Erdoğan ayrıca önümüzdeki hafta NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'ye gidecek, devlet ve hukümet başkanlarıyla bir araya gelecek.

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