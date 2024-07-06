Türkiye'den Hollanda'ya "Dostluk kazanacak" mesajı
Dışişleri Bakanlığı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Hollanda ile Türkiye arasında yapılacak maç öncesinde, sosyal medya hesabından Felemenkçe "Türkiye ve Hollanda arasındaki dostluk kazanacak." mesajını paylaştı.
Dışişleri Bakanlığı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Hollanda ile Türkiye arasında yapılacak maç öncesinde, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Dışişleri Bakanlığı, Hollanda Dışişleri Bakanlığının EURO 2024 Hollanda-Türkiye karşılaşması öncesinde X hesabından yaptığı "İyi olan kazansın." paylaşımını alıntıladı.
"Adına ister 'futbol' ister 'voetbal' deyin, dostluğu besleyen aynı oyundur." ifadeleri kullanılan Bakanlık paylaşımında, şunlar kaydedildi:
"Dostluk Anlaşmamızın 100. yıl dönümünde, bu akşamki maçın tıpkı sıcak mesajlarımız gibi Türk ve Hollanda halkları arasındaki iyi dostluk bağlarını yansıtacağını umuyoruz."
Paylaşımın sonunda Felemenkçe "Türkiye ve Hollanda arasındaki dostluk kazanacak." ifadelerine yer verildi.
Hollanda Dışişleri Bakanlığı, karşılaşma öncesinde X hesabından "Türkiye Cumhuriyeti'nden Hollanda'ya pek çok taraftarın bugünkü maçı izleyeceğinden eminiz. Spor ilham verebilir, farklılıklar arası köprü kurabilir ve dünyayı değiştirebilir. Ortak spor tutkumuz, Hollanda ve Türk halkını yakınlaştırıyor." paylaşımında bulunmuştu.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı resmi X hesabının etiketlendiği paylaşımda, Türkçe "İyi olan kazansın." ifadesi kullanılmıştı.
EURO 2024 çeyrek finalinde Türkiye ile Hollanda arasında yapılacak çeyrek final maçı, bugün Almanya'nın başkenti Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda TSİ 22.00'de oynanacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye A Milli Futbol Takımı'na çeyrek final karşılaşmasında destek vermek için Berlin'e gitmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İngiltere İsviçre CANLI MAÇ İZLE | TRT 1 TABİİ canlı yayın maç izle ekranı
- TRT sinyal yok hatası çözümü | TRT 1 EURO 2024 şifresiz frekans bilgileri neler? TRT 1 neden açılmıyor?
- Beşiktaş'tan sürpriz transfer atağı! EURO 2024 sonrası kadroda yeri hazır
- Temassız kartlarda yeni dönem: Ödeme işlemi bundan böyle...
- Osmanlı'daki Şehir İsimleri Açıklandı! Bakın eski isimler neymiş: İstanbul, Ankara, Bursa...
- Emekliye maaş+ek ödeme zammı! SSK, BAĞ-KUR'luya A'dan Z'ye hesaplama: %5-4 daha fazla...
- iOS 18 Çıkış Tarihi: Hangi iPhone Modelleri Desteklenecek?
- Dünyanın en ölümcül tokadı: Osmanlı Tokadı ortaya bakın nasıl çıktı
- DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı sonuçları hangi tarihte erişime açılacak?
- Çamaşır makinesine bunu yapanlar yandı: Meğer ömründen ömür götürüyormuş
- İspanya-Almanya maçı CANLI İZLE | 5 Temmuz İspanya Almanya maçı saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 maçı kesintisiz, şifresiz, 4K izle
- YKS sonuç tarihi netleşti! 2024 YKS (AYT-TYT-YDT) sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlar erken açıklanır mı? İşte ÖSYM takvimi