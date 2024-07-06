Türkiye'den Hollanda'ya "Dostluk kazanacak" mesajı

Paylaşımın sonunda Felemenkçe "Türkiye ve Hollanda arasındaki dostluk kazanacak." ifadelerine yer verildi.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, karşılaşma öncesinde X hesabından "Türkiye Cumhuriyeti'nden Hollanda'ya pek çok taraftarın bugünkü maçı izleyeceğinden eminiz. Spor ilham verebilir, farklılıklar arası köprü kurabilir ve dünyayı değiştirebilir. Ortak spor tutkumuz, Hollanda ve Türk halkını yakınlaştırıyor." paylaşımında bulunmuştu.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı resmi X hesabının etiketlendiği paylaşımda, Türkçe "İyi olan kazansın." ifadesi kullanılmıştı.

EURO 2024 çeyrek finalinde Türkiye ile Hollanda arasında yapılacak çeyrek final maçı, bugün Almanya'nın başkenti Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda TSİ 22.00'de oynanacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye A Milli Futbol Takımı'na çeyrek final karşılaşmasında destek vermek için Berlin'e gitmişti.