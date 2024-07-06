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İletişim Başkanlığı'ndan Bizim Çocuklara özel klip!

ahaber.com.tr
Giriş: 06.07.2024 23:09 Güncelleme: 06.07.2024 23:10
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İletişim Başkanlığı’ndan Bizim Çocuklara özel klip!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Hollanda ile yarı final için mücadele eden A Milli Futbol Takımı için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından özel bir klip hazırlandı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'da klibi sosyal medya hesabından paylaştı.

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