MİT'ten kaçmaz! Suriye'de 1 bayrak provokatörü daha yakalandı
Kayseri'deki taciz olayların ardından birçok ilde Suriyelilere karşı nefret eylemleri ve provokasyonlar yaşandı. Ardından Suriye'nin kuzeyinde Türk bayrağına yönelik alçak bir provokasyon düzenlendi. Yaşananların ardından MİT devreye girdi ve Türk bayrağına saldıran 2 kişi yakalandı. Çalışmalarını yürüten MİT, provokasyonda bulunan 1 kişiyi daha yakaladı. İşte detaylar...
Suriye'nin kuzeyinde Türk bayrağına yönelik provokasyonda bulunanlardan bir kişi daha Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yürüttüğü çalışmayla yakalandı.
MİT İstihbarat Teşkilatı (MİT), Azez'de düzenlenen protestolarda Türk bayrağına zarar veren grup içindeki Ali Almohamed Alhac Hasan Hammadde'yi gözaltına aldı.
PROVOKATÖRLERE GEÇİT YOK!
Bu olaylar sırasında Türk bayrağına saldıran, Türk güvenlik güçlerine yönelik eylem yapmaya çalışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
MİT DEVREYE GİRDİ SMO YAKALADI
MİT tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, Azez'de yapılan protesto gösterileri sırasında Türk bayrağını indirerek yırtan grup içerisinde yer alan Ali Almohamed Alhac Hasan Hammade, Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından yakalandı.
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