Dışişleri'nden net İsrail tepkisi: Alınan kararlar uluslararası hukukun alelen ihlalidir
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, terör devleti İsrail tarafından Batı Şeria'daki yerleşim inşasına "izin verme" adı altında alınan kararların uluslararası hukukun alenen ihlali olduğuna dikkat çekildi.
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim faaliyetlerine tepki göstererek, İsrail'in buradaki bazı yerleşimleri "yasallaştırma" ve yeni yerleşim inşasına "izin verme" adı altında aldığı kararların uluslararası hukukun alenen ihlali" olduğunu belirtti.
İsrail'in İşgal Altındaki Filistin Topraklarındaki Faaliyetleri Hk. https://t.co/PYVRTFDHVI pic.twitter.com/IuZpwZfGVs— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) July 5, 2024
Bakanlık, "İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetleri" hakkında yazılı açıklama yayımladı.
Açıklamada, "İsrail tarafından, işgal altındaki Batı Şeria'daki bazı yerleşimleri 'yasallaştırma' ve yeni yerleşim inşasına 'izin verme' adı altında alınan kararlar, uluslararası hukukun alenen ihlalidir." ifadelerine yer verildi.
Bu adımların, İsrail'in "işgali kalıcı hale getirmeye çalıştığının" ve "barış tesis etme niyetinde olmadığının" göstergesi olduğu vurgulanan açıklamada, uluslararası toplum İsrail'in işgali normalleştirme girişimleri karşısında "kararlı ve ilkeli bir tutum sergilemeye" davet edildi.
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