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Irak'ın kuzeyinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr AA
Giriş: 05.07.2024 14:32
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Irak’ın kuzeyinde 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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