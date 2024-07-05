Suriyeil mülteci provokasyonu! Bakan Yerlikaya A Haber’de tek tek açıkladı: Olayları başlatan 4 kişi

Yerlikaya, Kayseri'de AFAD İl Müdürlüğündeki "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı"nın ardından yaptığı basın açıklamasında, diğer illerde olduğu gibi Kayseri'de de toplantıyı gerçekleştirdiklerini, terör, asayiş, düzensiz göçmen, uyuşturucu, organize suç örgütleri, suç ve suçlulara yönelik son bir yılın verilerini Türkiye'ye kıyaslamasıyla değerlendirdiklerini söyledi.

'TÜRKİYE GENELİNDE 1065 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ziyaretinin ardından AFAD İl Müdürlüğü'nde düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı. Yaklaşık 3,5 saat süren toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, "30 Haziran günü, Kayseri'de çirkin bir olay yaşandı. Bunun üzerine Kayseri'de bazı eylemler meydana geldi. Bu olaylar sonrası 855 şahıs gözaltına alındı. Bunların 13'ü tutuklandı, 145'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Kayseri'de gözaltına alınan şahıslardan 468'inin 50 farklı suçtan adli kaydı bulunuyor. Bu suçlar arasında 'göçmen kaçakçılığı', 'kasten yaralama', 'yağma', 'hırsızlık', 'cinsel istismar', 'tehdit-hakaret', 'uyuşturucu, mala zarar verme', 'dolandırıcılık' ve şantaj gibi suçlar da var. Türkiye genelinde ise benzer olaylar nedeniyle toplam 1065 şahıs gözaltına alındı. Bunların 28'i tutuklandı, 187'si hakkında adli kontrol kararı verildi" diye konuştu.