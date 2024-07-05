Suriyeil mülteci provokasyonu! Bakan Yerlikaya A Haber'de tek tek açıkladı: Olayları başlatan 4 kişi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'de Suriye uyruklu küçük yaştaki çocuğa Suriyeli bir kişinin cinsel istismarda bulunduğu iddiası sonrası çıkan olayların ardından Türkiye genelinde 1065 kişinin gözaltına alındığını, 28 şüphelinin tutuklandığını bildirdi. A Haber özel röportajında Suriye provokasyonunun nasıl engellediğini açıklayan İçişleri Bakanı Yerlikaya "Provokatif paylaşım yapan 189 kişi tespit edildi. O gece suça çağıranlar oldu. Olayları başlatan 4 kişi" dedi.
Yerlikaya, Kayseri'de AFAD İl Müdürlüğündeki "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı"nın ardından yaptığı basın açıklamasında, diğer illerde olduğu gibi Kayseri'de de toplantıyı gerçekleştirdiklerini, terör, asayiş, düzensiz göçmen, uyuşturucu, organize suç örgütleri, suç ve suçlulara yönelik son bir yılın verilerini Türkiye'ye kıyaslamasıyla değerlendirdiklerini söyledi.
'TÜRKİYE GENELİNDE 1065 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI'
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ziyaretinin ardından AFAD İl Müdürlüğü'nde düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı. Yaklaşık 3,5 saat süren toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, "30 Haziran günü, Kayseri'de çirkin bir olay yaşandı. Bunun üzerine Kayseri'de bazı eylemler meydana geldi. Bu olaylar sonrası 855 şahıs gözaltına alındı. Bunların 13'ü tutuklandı, 145'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Kayseri'de gözaltına alınan şahıslardan 468'inin 50 farklı suçtan adli kaydı bulunuyor. Bu suçlar arasında 'göçmen kaçakçılığı', 'kasten yaralama', 'yağma', 'hırsızlık', 'cinsel istismar', 'tehdit-hakaret', 'uyuşturucu, mala zarar verme', 'dolandırıcılık' ve şantaj gibi suçlar da var. Türkiye genelinde ise benzer olaylar nedeniyle toplam 1065 şahıs gözaltına alındı. Bunların 28'i tutuklandı, 187'si hakkında adli kontrol kararı verildi" diye konuştu.
'PROVOKATİF PAYLAŞIM YAPTIĞI DEĞERLENDİRİLEN 189 HESAP YÖNETİCİSİ TESPİT EDİLDİ'
Göçmen konusuna değinen Bakan Yerlikaya, "Özellikle sosyal medyada provokasyona yönelik bir süreç yaşanıyor. Bot hesaplar tarafından manipülatif, olumsuz ve gerçek dışı paylaşımlar yapılıyor. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızın Güvenlik Daire Başkanlığımız ile koordineli yaptığı çalışmalar sonrası Kayseri'deki olaylarla ilgili provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşım yaptığı değerlendirilen 6'sı yurt dışında olmak üzere toplam 189 hesap yöneticisi tespit edildi. 108 şahıs yakalandı. Bunlardan 12'si tutuklandı. Gözaltındaki 6 şahsın işlemleri devam ediyor, 38 adli kontrol, 52 kişi de serbest" dedi.
'YABANCI DÜŞMANLIĞINA ASLA MÜSAADE ETMİYORUZ'
Bakan Yerlikaya, devam etti: "Sayın Cumhurbaşkanımızın da defaatle ifade ettikleri gibi göç konusunu, inancımıza, medeniyet değerlerimize, uluslararası hukuka uygun şekilde yönetiyoruz. Milletimizin sicilinde olmayan yabancı düşmanlığına, nefret söylemine asla ama asla müsaade etmiyoruz. Dün akşam yabancı düşmanlığı ve nefret söylemi yayarak, iç karışıklık yaratmaya çalışanların ortaya çıktıklarını gördük. Kimi sosyal medya hesaplarından, çocukları kullanarak perde arkasından 'ayaklanma çıkarmaya başlıyoruz' türünden mesajlar yayınladılar. Aynı hesaplardan; geçici koruma altındaki Suriyelilerin kimlik bilgilerinin yayınlandığını da tespit ettik. Sosyal medyada paylaşılan verileri, bu sabaha kadar uzmanlarımız inceledi. İlk tespitlerimize göre, paylaşılan kimlik bilgileri 8 Eylül 2022 tarihinden önceki veriler. Göç İdaresi Başkanlığımızın bu tarihten sonra yaptığı güncel verilerinin bu bilgilerde olmadığını tespit ettik. Konuyla ilgili mülkiye müfettişlerini görevlendirdik. Ayrıca Göç İdaresi Başkanlığımız da Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuyor."
'KAYSERİ'DE 96 BİN 610 DÜZENLİ GÖÇMEN BULUNUYOR'
Bakan Yerlikaya, "Kayseri'de bugün itibarıyla 96 bin 610 düzenli göçmen bulunuyor. Bunların 83 bin 142'si geçici koruma altındaki Suriyeliler, 6 bin 72'si ikamet izni olanlar, 7 bin 396'sı ise uluslararası koruma kapsamında kalanlar. 1 Haziran 2023-1 Temmuz 2024 tarihleri arasında ilimizde, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 28 operasyon yapıldı. Bu operasyonlar sonucu 35 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. 3 kişi tutuklandı. 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aynı dönemde 1918 düzensiz göçmen yakalandı. Kayseri Geri Gönderme Merkezi'nden 3 bin 613 düzensiz göçmen sınır dışı edildi, diğerlerinin sınır dışı işlemleri devam ediyor" dedi.
'İTİDALİ ELDEN BIRAKMAYALIM'
Vatandaşlara seslenen Bakan Yerlikaya, "Provokasyonlara gelmeyelim. İtidali elden bırakmayalım. Hukuk dışı yollarla insanlara, çevreye, mallara zarar vermeyelim. Devletimiz, güçlüdür. Güvenlik güçlerimiz tüm suç ve suçlularla mücadelesini dün olduğu gibi bugün de sürdürmektedir. Yüce Türk adaleti, suçlulara hak ettikleri cezaları vermektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri gibi bu sinsi tuzağa düşmeyeceğiz. Irkçı vandallığa boyun eğmeyeceğiz. Bayrağımıza uzanan elleri kırdığımız gibi mazlumlara uzanan elleri de kırmasını biliriz. Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle, suç ve suçlularla, provokatörlerle mücadelemizi en güçlü şekilde sürdürüyoruz, sürdürmeye de devam edeceğiz" diye konuştu.
BAKAN YERLİKAYA A HABER'DE PROVOKASYONUN PERDE ARKASINI AÇIKLADI: OLAYLARI BAŞLATAN 4 KİŞİ
Kayseri'de o gece sosyal medyadan çağrı yapıldı. Olayı 4 kişi başlattı. Sosyal medyadaki bot hesap oranının yüzde 38'e kadar yükseldiğini gördük. Aynı zamanda olumsuz negatif paylaşımların da yüzde 70'e kadar yükseldiğini gördük. Ben daha önce hiç böyle bir oran görmedim.
PAYLAŞIMLARIN KONUSU SUÇ OLANLARLA İLGİLİ İŞLEM BAŞLATILDI
Paylaşımların konusu suç olanlarla ilgili işlem başlatıldı. 6'sı yurt dışında olmak üzere 189 hesap yöneticisi tespit edildi. 108 şahıs yakalandı. 12'si tutuklandı. 38 adli kontrol var. Biz sosyal medya mecralarıyla ilgili şunu söylüyoruz. Tahriklere kapılmayın diyoruz vatandaşlarımıza. Dili ayrıştırıcı, dili yabancı, dili nefret suçu işlemeye çağırıyor. Bizim Anadolu insanımızın 'Bu doğru bir paylaşım değil' demesi lazım. Ve Kayseri'de 3 yıl kaymakamlık yaptım. Kayserililer vatansever, bayrağını seven, tarihini bilen insanlar. Biz çok üzüldük. Polis 9 dakikada olay yerine gitti. Hukuk diyoruz insan hakları diyoruz gece gündüz çalışıyoruz. Az önce uçaktan inmiş terminalden çıkmamış bir yabancı eğer suç işliyorsa onun bir algoritması var. Gözaltına alınıp, mahkeme sürecinin nasıl olacağı belli.
VATANDAŞLARIMI DA UYARIYORUM TAHRİKLERE YANLI HABERLERE İTİBAR ETMEYİN
3 yıl burada yaşamış biri olarak Kayserili vatandaşlarımızın duygularını anlıyorum onları seviyorum. Gençlere sesleniyorum bir sloganla bir emojinin peşinden koşmasınlar Türk devletimiz gereğini yapıyor. Bizim yabancı düşmanlarını sevindirmemiz lazım. Nefret suçu işlemekle gurur duyan sözüm ona bu şekilde hareket eden, dili devamlı suretle yalan söylüyor. Başka hiçbir sloganı olmayan, hiçbir tutarlı işi olmayan rakamları devamlı gerçek dışı olmakla göğsünü gere gere ülkesine hizmet ettiğini söyleyen insanların tahrikleri bazen böyle bir kıvılcıma vesile olabiliyor. Dolayısıyla o söylemleri de biz her fırsatta kınıyoruz. Vatandaşlarımı da uyarıyorum lütfen ama lütfen, bu tür tahriklere yanlı haberlere itibar etmeyiz…
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