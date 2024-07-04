Astana'daki ŞİÖ Zirvesi sonrası Başkan Erdoğan yurda döndü
Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi temaslarını tamamlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'a geldi. Başkan Erdoğan'ı İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve diğer ilgililer karşıladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'daki temaslarını tamamlayarak İstanbul'a geldi.
Özel uçak "TC CAN" ile Atatürk Havalimanı'na gelen Başkan Erdoğan'ı İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve diğer ilgililer karşıladı.
Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir de yurda döndü.
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