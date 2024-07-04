05 Temmuz 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Astana'daki ŞİÖ Zirvesi sonrası Başkan Erdoğan yurda döndü

ahaber.com.tr AA
Giriş: 04.07.2024 22:49 Güncelleme: 04.07.2024 23:51
ABONE OL
Astana’daki ŞİÖ Zirvesi sonrası Başkan Erdoğan yurda döndü

Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi temaslarını tamamlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'a geldi. Başkan Erdoğan'ı İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve diğer ilgililer karşıladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'daki temaslarını tamamlayarak İstanbul'a geldi.

Özel uçak "TC CAN" ile Atatürk Havalimanı'na gelen Başkan Erdoğan'ı İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve diğer ilgililer karşıladı.

Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir de yurda döndü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör