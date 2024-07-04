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Pençe-Kilit'ten acı haber! 1 askerimiz şehit oldu

ahaber.com.tr
Giriş: 04.07.2024 21:35 Güncelleme: 04.07.2024 21:47
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Pençe-Kilit’ten acı haber! 1 askerimiz şehit oldu

Pençe-Kilit bölgesinden acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit bölgesinde İstihkam Uzman Çavuş Cebrail Acar'ın şehit olduğunu duyurdu. Öte yandan Irak'ın kuzeyindeki çatışmada 2 teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Hain terör örgütü PKK ve türevleri ile mücadele tüm hızıyla sürerken yurtta ve sınır ötesinde operasyonlar devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde de terörle mücadele sürerken acı haber geldi. Bölgede çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı, bugün Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan temasta İstihkam Uzman Çavuş Cebrail Acar'ın şehit olduğunu duyurdu.

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kahraman silah arkadaşımız, 4 Temmuz 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

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