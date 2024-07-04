Pençe-Kilit’ten acı haber! 1 askerimiz şehit oldu

Hain terör örgütü PKK ve türevleri ile mücadele tüm hızıyla sürerken yurtta ve sınır ötesinde operasyonlar devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde de terörle mücadele sürerken acı haber geldi. Bölgede çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı, bugün Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan temasta İstihkam Uzman Çavuş Cebrail Acar'ın şehit olduğunu duyurdu.