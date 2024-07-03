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PKK Irak'ta o köyleri tamamen ateşe verdi! MSB'den açıklama: Sivillere zarar vermeden operasyonlarımız sürüyor

ahaber.com.tr
Giriş: 03.07.2024 12:47 Güncelleme: 03.07.2024 12:50
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PKK Irak’ta o köyleri tamamen ateşe verdi! MSB’den açıklama: Sivillere zarar vermeden operasyonlarımız sürüyor

MSB tarafından yapılan açıklamada "rak’ın kuzeyindeki köylere giren ve sivilleri kalkan yaparak birliklerimize havan atışı yapan teröristler, yerlerinin tespit edilememesi için ormanları ateşe vermeye başlamıştı. Her türlü alçakça plana rağmen kaçacak yerleri olmadığını anlayan PKK’lı teröristler, şimdi de Dergele ve Miska köylerindeki mühimmat depolarını havaya uçurdu. Köylülerin hayatını hiçe sayarak köy içindeki mühimmat depolarını patlatan teröristler, Dergele köyünü ise tamamen ateşe verdi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ise masum sivillere, çevreye ve doğaya zarar gelmemesi için operasyonlarına dikkatli şekilde devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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