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Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Damla Karasu ahaber.com.tr
Giriş: 03.07.2024 13:51
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Suriye’nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde operasyonların aralıksız devam ettiğini açıklarken, 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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