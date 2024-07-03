Milyonlarca öğretmeni ilgilendiriyor! Bakan Tekin tarihi duyurdu
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu yıl öğretmenler için ikinci kez gerçekleştirecekleri il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurularının 11 Temmuz'da başlayacağını duyurdu. Bakan Tekin, yaptığı açıklamada, "İller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 11-16 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınarak atama işlemi 18 Temmuz 2024 tarihinde, il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 23-26 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınarak atama işlemi 30 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecek" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu yıl öğretmenler için ikinci kez gerçekleştirecekleri il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurularının 11 Temmuz'da başlayacağını bildirdi.
Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, öğretmenlerin çalışma ortamlarını düzenlemenin ve eğitimde huzur iklimi oluşturulmasının öncelikleri arasında olduğunu belirtti.
Tekin, paylaşımında şunları kaydetti:
"Öğretmenler Odası Buluşmalarımızda meslektaşlarımızla gerçekleştirdiğimiz istişareler ve öğretmenlerimizin yoğun talepleri doğrultusunda il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirmelerini ikinci kez gerçekleştireceğiz.
Bu kapsamda, iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 11-16 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınarak atama işlemi 18 Temmuz 2024 tarihinde, il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 23-26 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınarak atama işlemi 30 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecektir. Hayırlı olsun inşallah."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yeni zamlı oran oluştu: Bedelli askerlik ücreti değişti! İşte 2024 temmuz hesabı...
- Maaş farkları ne zaman yatacak? 2024 temmuz zammı ile 14-15 günlük maaş farkları ne kadar? Öğretmen, polis, hemşire, emekli memur...
- Emekliye müjdeli tarihler sıralandı: Zamlı maaşlar o tarihlerde hesaplarda! TAHSİS NO'ya göre....
- 4A, 4B, 4C'liye zamlı maaş listesi oluştu! 2024 Temmuz itibarıyla: 10.150, 10.550, 11.250, 11.750, 12.220, 12.600. 13.500 TL alana...
- 6 aylık enflasyon farkı 2024 | 6 aylık enflasyon maaş farkı ne kadar, yüzde kaç? TÜİK 3 Temmuz memur, emekli zam farkı kaç TL?
- Ödemeler değişti: Memura en düşük 39.544 TL, Emekli memura: 21.803 TL maaş! 2024 Temmuz zam tablosu: Öğretmen, hemşire, vaiz, polis...
- Emekliye temmuz zammı geldi! SSK, Bağ-Kur'lu için %25.52'lik artış kapıda: İşte merak edilen kuruşu kuruşuna emekli maaş hesaplaması...
- Zamlı kamu işçisi ve taşeron maaşları 2024 | Taşerona, 4D'liye ara zam var mı, ne kadar? Kamu işçisine ilave tediye tarihleri ve miktarı...
- Samsun'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
- Emekliye refah payı olacak mı? SSK, Bağ-Kur emeklisine 2024 Temmuz zammında refah payı netleşti mi, ne kadar?
- Zamlı SED yardımı ne kadar, kaç TL? 2024 Temmuz SED ödemeleri arttı mı? Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise...
- Zamlı lisans mezunu memur maaşları 2024 Temmuz | Lisans mezunu memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 1/4 memur aylıkları...