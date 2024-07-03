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Teröristlerin inleri yerle bir! Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 37 hedef imha edildi

ahaber.com.tr
Giriş: 03.07.2024 22:36 Güncelleme: 03.07.2024 22:54
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Teröristlerin inleri yerle bir! Irak’ın kuzeyine hava harekatı: 37 hedef imha edildi

MSB: Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde bölücü terör örgütü tarafından kullanılan 37 hedef hava harekatıyla imha edildi

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