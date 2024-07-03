Başkan Erdoğan'dan millilere tebrik! Arda Güler'e asistlerine övgü: Adeta Merih'e al da at dedin
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, millilerimizin Avusturya'yı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından telefonla oyuncularımızı tebrik etti. Başkan Erdoğan Arda Güler'in Merih Demiral'a yaptığı iki asiste ilişkin "İki korner de muhteşemdi. Adeta Merih'e al da at dedin." ifadelerini kullandı. Barış Alper Yılmaz ile de konuşan Başkan Erdoğan "Hemşehrim olarak senden ayrıca gol bekledim." dedi. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın ev sahipliğinde yapılan 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımı'nı telefonla arayarak tebrik etti.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TELEFON
Erdoğan, maçın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ay-yıldızlı oyuncular Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz ile konuştu.
"ADIM ADIM TAKİP EDİYORUM"
İlk olarak Montella ile görüşen ve İtalyanca teşekkür ederek konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gelemiyorum çünkü birçok burada devlet işleri var. Ama adım adım takip ediyorum. Bugün de bütün heyecanımla yanınızdaydım. Bütün gönlümle sizleri kucaklıyorum." ifadelerini kullandı.
MONTELLA'DAN TEŞEKKÜR
Montella ise Cumhurbaşkanının desteği için "Bu konuda eminim, teşekkürler." dedi.
"MERİH'E AL DA AT DEDİN"
Arda Güler'i performansı için kutlayan Erdoğan, "İki korner de muhteşemdi. Adeta Merih'e al da at dedin. Merih de gerçekten kornerlerin hakkını verdi, aldı attı. Seni gözlerinden öpüyorum." diye konuştu.
"HEMŞEHRİM SENDEN GOL BEKLEDİM"
Barış Alper Yılmaz'la da görüşen Erdoğan, "Hemşehrim olarak senden ayrıca gol bekledim. Golü atsaydın çok daha muhteşem olacaktı." dedi. Milli futbolcu da " İnşallah bir dahaki maçta atarım Sayın Cumhurbaşkanım." yanıtını verdi.
Erdoğan, görüşmenin sonunda "Tüm takımı tebrik ediyorum. Bütün futbolcularımızın gözlerinden öpüyorum." ifadelerini kullandı.
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