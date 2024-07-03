03 Temmuz 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika | İstanbul ve Adana'da DEAŞ operasyonu! 6 kişi gözaltında

Giriş: 03.07.2024 10:12
ABONE OL
Son dakika | İstanbul ve Adana’da DEAŞ operasyonu! 6 kişi gözaltında

Son dakika haberi...İstanbul ve Adana'da düzenlenen operasyonda, DEAŞ, El-Nusra, Heyeti Tahrir el-Şam ve Fetih Cephesi gibi radikal terör örgütlerine maddi destek sağladıkları ve para aktardıkları düşünülen 6 kişi yakalandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör