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Irak'ta terörist temizliği! MSB duyurdu: 6 PKK'lı terörist öldürüldü...

ahaber.com.tr
Giriş: 03.07.2024 11:59 Güncelleme: 03.07.2024 12:00
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Irak’ta terörist temizliği! MSB duyurdu: 6 PKK’lı terörist öldürüldü...

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 6 PKK'lı teröristin öldürüldüğü kaydedildi. Açıklamada "Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek." ifadeleri kullanıldı.

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