Başkan Erdoğan’dan Bizim Çocuklar’a tebrik! ’Şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum’

A Milli Takımımız, Avusturya'yı 2-1 yenerek EURO 2024'te çeyrek finale yükseldi. Merih Demiral, bir Avrupa Şampiyonası maçında 2 gol atan ilk milli futbolcu oldu. Çeyrek finale yükselen Bizim Çocukların sıradaki rakibi ise Hollanda.