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Başkan Erdoğan'dan Bizim Çocuklar'a tebrik! 'Şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum'

ahaber.com.tr
Giriş: 03.07.2024 00:23 Güncelleme: 03.07.2024 01:11
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Başkan Erdoğan’dan Bizim Çocuklar’a tebrik! ’Şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, EURO 2024'te Avusturya'yı yenerek çeyrek finale yükselen A Milli Takımımızın başarısına ilişkin bir mesaj yayımladı.Başkan Erdoğan paylaşımında, "Bizim Çocuklar'a şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum" dedi.

A Milli Takımımız, Avusturya'yı 2-1 yenerek EURO 2024'te çeyrek finale yükseldi. Merih Demiral, bir Avrupa Şampiyonası maçında 2 gol atan ilk milli futbolcu oldu. Çeyrek finale yükselen Bizim Çocukların sıradaki rakibi ise Hollanda.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK MESAJI

Başkan Erdoğan, EURO 2024'te Avusturya'yı yenerek çeyrek finale yükselen A Milli Takımı tebrik etti. Başkan Erdoğan paylaşımında, "Bizim Çocuklar'a şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Bizim Çocuklar çeyrek finalde!Bizim Çocuklar çeyrek finalde!

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