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Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de! Başkan Erdoğan imzaladı

Mehmet Karataş ahaber.com.tr
Giriş: 03.07.2024 06:02
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Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de! Başkan Erdoğan imzaladı

Son dakika haberine göre Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

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