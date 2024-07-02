Kayseri'den Suriye'ye provokasyon dalgası! Sokakları ateşe verme planı mı? Kim, ne kurguluyor?
Geçtiğimiz gün Kayseri'de yaşanan provokatif olayların ardından Suriye'nin kuzeyinde Türk tırlarına ve bayrağına saldırı girişimi olmuştu. Kayseri’de bir grup ise Suriyeli bir tacizciyi bahane ederek Suriyelilere ait araç ve iş yerlerini ateşe verdi. Başkan Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada ise "Bu oyunları kimin yazdığını çok iyi biliyoruz. Bayrağımıza uzanan kirli elleri kıracağız. Türkiye'nin orada bulunması 'teröristan'a izin vermemek içindir." dedi. A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında uzman isimler Kayseri ve Suriye’de yaşanan provokasyonalara ilişkin değerlendirmelerde bulunurken Başkan Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalar hakkında da yorumda bulundular.
Çeşitli ilçelerden toplanarak kamyonla mahalleye getirilen bazı şahıslar, çocuğun istismar olayını, büyük provokasyona çevirmeye kalktı. Çıkan olaylarda 73 kişi gözaltına alınırken, şahısların 41'inin adam yaralama, uyuşturucu, gasp ve yağma gibi suçlardan kaydı olduğu tespit edildi.
Başkan Erdoğan'ın Suriye ile normalleşmeye ilişkin ilk resmi açıklamasının ardından önce Kayseri'de sokaklar karıştı. Bu olayla paralel olarak, Suriye'nin Afrin, Azez, Çobanbey ve El-Bab kentlerinde de bazı gruplar Türk bayraklarını parçalayıp provokasyon ateşini körükledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda Kayseri ve Suriye'nin kuzeyinde yaşanan kirli provokasyonalara sert tepki göstererek, "Kayseri'de son derece iğrenç, rezil bir taciz vakası üzerinden kaos planı tezgâhlandı. İkinci perdesi ise Suriye'nin kuzeyinde sergilendi. Bu sinsi tuzağa düşmeyeceğiz. Bu oyunları kimin yazdığını çok iyi biliyoruz. Bayrağımıza uzanan kirli elleri kıracağız. Önceliğimiz Suriye'nin toprak bütünlüğüdür, kimsenin toprağında gözümüz yoktur. Türkiye'nin orada bulunması 'teröristan'a izin vermemek içindir" ifadelerini kullandı.
A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında uzman isimler Kayseri ve Suriye'de yaşanan provokasyonalara ilişkin değerlendirmelerde bulunurken Başkan Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalar hakkında da yorumda bulundular. İşte programdan satır başlıkları;
Stratejist Coşkun Başbuğ
"Başkan Erdoğan'da açıklamalarında "Kayseri'de kaos planı tezgahlandı" dedi peki bu ilk defa Kayseri'de mi oluyor? Tabii ki hayır. İşte zaten biz palazlandık alışığız demesinin sebebi bu. Mesela Gezi, Hendek bunların hepsi tezgahtı ve hepsini başlarına çaldık. Bizim gibi bir millete bu tezgahlar sökmez. Burada tezgahın olduğunu yedi düvel görüyor. Orada bir oyun var."
TÜRKİYE VE SURİYE ARASINDA ÇATIŞMA ÇIKMASI İSTENİYOR
"Aynı el bir anda Kayseri'yi hareketlendirmiş bir anda da Suriye sınırını hareketlendirmiş bu tesadüf olamaz. Çatışma çıkması adına bu kurgulandı. Türkiye ve Suriye'nin karşı karşıya gelmesini şu anda olumlu dediğimiz süreç tıkansın ve sekteye uğrasın istiyorlar."
Gazeteci Ekrem Kızıltaş
"Amcası olduğu iddia edilen bir kişi 7 yaşındaki bir çocuğu taciz ederken bu iş bir tuvalette oluyor. Birisi bunu videoya çekiyor. Dünyada rastalabilecek en rezil olayı birisi videoya çekiyor kimseye haber vermiyor, polise haber vermiyor ve mani olmuyor fakat bir anda bu video servis ediliyor."
"Bunun ardından dışarıdan ve çoğu kamyonlarla getirilen birtakım insanlar ortalığı karıştırıyorlar ve bunun ardından insanlar Suriyeli kişilerin evlerine ve arabalarına saldırmaya başlıyorlar. 470 küsür kişi yakalanıp gözaltına alındı ve bunlardan yaklaşık 300 tanesi uyuşturucu taciz gibi değişik suçlardan sabıkalı isimler."
PLANLANMIŞ BİR OLAY
"Birde esas mesele bu kişilerin ne kadarı Kayseri dışından gelmiş? Önemli olan bu bakanlık ilgili kurumlar bunları açıklamalı. Belli ki bri yerlerden bunlar toplandı. Bu taciz olayı belki de bu olayları tezgahlamak için kasıtlı olarak yapılmış bir şey olabilir. Çünkü bu olayın müdahale olmadan videoya çekilmesi ve insanlara aktarılması sıra dışı bir olay."
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