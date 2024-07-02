Kayseri’den Suriye’ye provokasyon dalgası! Sokakları ateşe verme planı mı? Kim, ne kurguluyor?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda Kayseri ve Suriye'nin kuzeyinde yaşanan kirli provokasyonalara sert tepki göstererek, "Kayseri'de son derece iğrenç, rezil bir taciz vakası üzerinden kaos planı tezgâhlandı. İkinci perdesi ise Suriye'nin kuzeyinde sergilendi. Bu sinsi tuzağa düşmeyeceğiz. Bu oyunları kimin yazdığını çok iyi biliyoruz. Bayrağımıza uzanan kirli elleri kıracağız. Önceliğimiz Suriye'nin toprak bütünlüğüdür, kimsenin toprağında gözümüz yoktur. Türkiye'nin orada bulunması 'teröristan'a izin vermemek içindir" ifadelerini kullandı.

A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında uzman isimler Kayseri ve Suriye'de yaşanan provokasyonalara ilişkin değerlendirmelerde bulunurken Başkan Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalar hakkında da yorumda bulundular. İşte programdan satır başlıkları;