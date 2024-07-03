Bayraktar’dan bir başarılı test daha! TB3 SİHA 4. Rampa Kalkış’ı tamam...

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB3'ün test süreci başarıyla devam ediyor.

İlk uçuşunu Cumhuriyetin 100. yılına armağan olarak 27 Ekim 2023 tarihinde yaptıktan sonra çeşitli irtifalarda başarısını başarıyla sürdürüyor.