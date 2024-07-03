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Son dakika: Adıyaman'da deprem! AFAD ilk detayları duyurdu

Giriş: 03.07.2024 20:18 Güncelleme: 03.07.2024 20:19
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Son dakika: Adıyaman’da deprem! AFAD ilk detayları duyurdu

AFAD, Adıyaman'da 3.8 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

AFAD, Adıyaman'da 3.8 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

Büyüklük:3.8 (Ml)

Yer:Sincik (Adıyaman)

Tarih:2024-07-03

Saat:20:02:00 TSİ

Enlem:38.10361 N

Boylam:38.47278 E

Derinlik:7.25 km

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

2024-07-03 20:02:0038.1036138.472787.25ML3.8Sincik (Adıyaman)Detay

2024-07-03 19:43:0837.9836136.4091710.03ML3.5Göksun (Kahramanmaraş)Detay

2024-07-03 19:23:2638.0311137.42757.0ML1.3Nurhak (Kahramanmaraş)Detay

2024-07-03 19:16:1440.8780628.7191712.5ML2.2Marmara Denizi - [10.88 km] Avcılar (İstanbul)Detay

2024-07-03 19:07:0336.3597229.507787.07ML1.4Kaş (Antalya)Detay

2024-07-03 19:02:3538.3841744.202227.0ML1.7Saray (Van)Detay

2024-07-03 19:01:4738.4097244.131946.94ML1.7Saray (Van)Detay

2024-07-03 18:46:4936.1711128.041117.0ML1.6Ege Denizi - [51.50 km] Marmaris (Muğla)Detay

2024-07-03 18:29:2135.2072227.937786.98ML2.0Akdeniz - [158.84 km] Marmaris (Muğla)Detay

2024-07-03 18:01:5739.3777829.306394.94ML1.5Emet (Kütahya)Detay

2024-07-03 17:58:0639.9677833.274446.98ML0.9Elmadağ (Ankara)Detay

2024-07-03 17:29:1738.1238938.339446.97ML1.5Çelikhan (Adıyaman)Detay

2024-07-03 17:18:3037.2752833.076115.87ML2.3Merkez (Karaman)Detay

2024-07-03 17:10:5840.4494433.4033312.4ML1.3Şabanözü (Çankırı)Detay

2024-07-03 16:22:2040.0863931.808897.09ML2.3Beypazarı (Ankara)Detay

2024-07-03 15:45:1838.2002838.123897.0ML1.4Yeşilyurt (Malatya)Detay

2024-07-03 15:22:1340.857528.657788.5ML1.6Marmara Denizi - [12.14 km] Beylikdüzü (İstanbul)Detay

2024-07-03 13:53:4740.7555631.389179.31ML1.0Kaynaşlı (Düzce)Detay

2024-07-03 13:07:5239.3605625.582527.2ML1.9Ege Denizi - [43.66 km] Ayvacık (Çanakkale)

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