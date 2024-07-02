Sosyal medyadan yanıltıcı bilgi yayan provokatör gazeteci Batuhan Çolak gözaltında!

"Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Kullanılması" ve "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" suçlarından GBT kaydı bulunan Batuhan Ç. hakkında Türk Ceza Kanunun 217/A maddesi olan "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" niteliğinden işlem yapıldı.

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