Sosyal medyadan yanıltıcı bilgi yayan provokatör gazeteci Batuhan Çolak gözaltında!
İstanbul’da sosyal medya provokatörlerine yönelik yürütülen operasyonlar sürüyor. Son olarak Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak gözaltına alındı. "Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Kullanılması" ve "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" suçlarından GBT kaydı bulunan Çolak, hakkında Türk Ceza Kanunun 217/A maddesi olan "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" niteliğinden işlem yapıldı.
Kayseri'de yaşanan olayının ardından provokatörlerin sosyal medyadan nefret söylemlerine geçit verilmiyor.
Olaylar sonrası onlarca kişi gözaltına alınırken, bir gözaltı haberi de İstanbul'dan geldi.
Sosyal medya üzerinde provokasyon yaptığı gerekçesi ile hakkında gözaltı kararı verilen Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak akşam saatlerinde gözaltına alındı.
Dün X isimli sosyal paylaşım platformunda provokatif paylaşım yapan şüpheli, ifadesi alınmak üzere İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne getirildi.
"Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Kullanılması" ve "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" suçlarından GBT kaydı bulunan Batuhan Ç. hakkında Türk Ceza Kanunun 217/A maddesi olan "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" niteliğinden işlem yapıldı.
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