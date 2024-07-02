'Suriyelilere vergi muafiyeti' iddialarına yalanlama!
Suriyelilere vergi muafiyeti iddiaları sosyal medyada dolanıyordu. Bir televizyon programında Suriyelilere vergi muafiyeti olduğu ve KDV ile Emlak Vergisi vermediklerine ilişkin bir iddia ortaya atıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), tarafından yapılan açıklamada bu iddianın doğru olmadığını açıklandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bir televizyon programında Suriyelilere vergi muafiyeti olduğu ve KDV ile Emlak Vergisi vermediklerine ilişkin iddiaları yalanladı.
'İDDİALAR DOĞRU DEĞİL'
DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "bir televizyon programında ortaya atılan, 'Suriyelilere vergi muafiyeti var. KDV/emlak vergisi vermiyorlar' iddiasının doğru olmadığı" ifade edildi.
'MUAFİYET VE AYRICAKLIKLARI YOKTUR'
"Türkiye'nin geçici koruması altındaki Suriyeli sığınmacıların vergi konusunda herhangi bir muafiyetleri veya ayrıcalıkları yoktur" bilgisi verilen paylaşımda, ilgili birimler tarafından vergi denetiminin düzenli olarak yapıldığı vurgulandı ve kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.
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