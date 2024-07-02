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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Belani'yi kabul etti

AA ahaber.com.tr
Giriş: 02.07.2024 19:45
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cezayir’in Ankara Büyükelçisi Belani’yi kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Amar Belani'yi kabul etti.

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