Provokatör gazeteci Batuhan Çolak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

"Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Kullanılması" ve "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" suçlarından GBT kaydı bulunan Batuhan Ç. hakkında Türk Ceza Kanunun 217/A maddesi olan "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" niteliğinden işlem yapıldı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST!

Batuhan Çolak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.