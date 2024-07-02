Nefesler tutuldu! Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası Türkiye Finali başlıyor
Bağımsız bir gençlik için; düşünen, argüman geliştiren, saygı çerçevesinde tartışan liseli öğrencilerin buluştuğu Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuva Finali 3 Temmuz Çarşamba günü, Sepetçiler Kasrında gerçekleşecek. 160 öğrenci şampiyonluk için kıyasıya mücadele ederek tezlerini savunacak.
Bu sene 3.sü düzenlenen Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası, Yeşilay'ın "bağımsız gençlik kültürü" oluşturmak için gerçekleştirdiği çalışmalar arasında önemli bir yer tutuyor.
Turnuva, gençlerin eleştirel düşünme, sorgulama, hızlı karar alma becerilerini pekiştirirken, bağımlılıklar konusunda da güçlü bir farkındalık yaratıyor.
2023 yılının Kasım ayında başvuruları başlayan ve Nisan 2024'ten bu yana şampiyonalar ve bölge finalleriyle devam eden turnuvaya Türkiye genelinden 541 liseden 7 bini aşkın öğrenci katıldı.
Turnuva şu dört aşamadan oluşuyor: tanıtım etkinlikleri, eğitim kampları, bölge şampiyonaları ve Türkiye finali.
Turnuvada klasik formattan farklı olarak parlamenter sistem esas alınıyor, yani hitabet değil argümanın içeriği değerlendiriliyor, dolayısıyla daha iyi argüman bulan ve konuya daha hâkim olan öğrenciler puan toplayabiliyor.
Finalde 160 öğrenci şampiyonluk için fikirlerini savunacak. 3 Temmuz Çarşamba günü İstanbul Erkek Lisesinde başlayan ve Sepetçiler Kasrı'nda devam eden finalde, 160 öğrenci şampiyonluk için kıyasıya mücadele ederek tezlerini savunacaklar. Ayrıca 48 öğretmen de danışman olarak yer alacak.
HEDEF ÖĞRENCİLERE SAĞLIKLI YAŞAM ALIŞKANLIKLARI KAZANDIRMAK
Münazara etkinliği ile lise öğrencilerine sağlıklı alternatifler sunarak bağımlılık gelişmesini önleme, öğrencilerin farkındalıklarını artırma ve öğrencilere sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırma turnuvanın ana hedefidir.
FİNAL PROGRAMI ŞÖYLE:
YEŞİLAY LİSELER ARASI MÜNAZARA TURNUVASI DETAYLARI:
Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası, katılımcıların gönüllü ve ücretsiz katılımına dayalı olarak tüm Türkiye'de lise öğrencilerine dönük gerçekleştirilmektedir. Turnuva, Parlamenter Münazara Sistemi'ne göre gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda öğrenciler, kendilerine maçtan kısa bir süre önce verilen konuları doğaçlama şekilde tartışarak; entelektüel birikimlerini, hitabet yeteneklerini ve tartışma kabiliyetlerini geliştirmektedirler.
Eleştirel düşünme, sorgulama, hızlı karar alma gibi münazaranın katkıda bulunduğu beceriler, gençleri hem bağımlılıklardan korumakta hem de onların hayır deme becerisini pekiştirmektedir. Ergenlik kimlik oluşturmada kritik bir dönem olduğundan; gençleri olumlu faaliyetlere yönlendirmek ve onlara olumlu rol modeller sağlamak önemlidir. Olumlu ve kaliteli boş zaman aktivitelerinin bağımlılıkları önlemede etkili olduğu bilinmektedir. Bu kapsamda Münazara Turnuvası sayesinde lise öğrencileri, kendilerine örnek alabilecekleri olumlu rol modeller ile buluşmakta ve onların bilgi ve deneyimlerinden faydalanmaktadır. Lise öğrencilerinin münazara sayesinde eğlenerek öğrenmeleri, verimli faaliyetlere katılmaları ve ileride gelişebilecek bağımlılıkların bugünden önlenerek Yeşilay gönüllülüğünün gençler arasında yaygınlaşması, turnuvanın önemli kazanımlarındandır.
TURNUVA TAKVİMİ: Güneydoğu Anadolu Finali (Gaziantep): 25 Nisan
Doğu Anadolu Bölge Finali (Van): 2 Mayıs
Karadeniz Bölge Finali (Ordu): 7 Mayıs
İç Anadolu Bölge Finali (Eskişehir): 9 Mayıs
Akdeniz Bölge Finali (Antalya): 16 Mayıs
Ege Bölge Finali (Denizli): 21 Mayıs
Ankara-İzmir Finali (Nevşehir): 23 Mayıs Marmara Bölge Finali (Bursa): 5 Haziran
İstanbul Bölge Finali (İstanbul): 15 Haziran
Türkiye Final Şampiyonası (İstanbul): 02-03 Temmuz
YEŞİLAY HAKKINDA
1920 yılında faaliyetlerine başlayan, dünyanın önde gelen sivil toplum kuruluşlarından biri olan Yeşilay; insan onurunu ve saygınlığını temel alır. Tüm toplumu ayrım gözetmeden zararlı alışkanlıklardan korumak için çalışır. Millî ve ahlaki değerleri önceler. Ulusal ve uluslararası düzeyde önleyici ve rehabilite edici halk sağlığı ile savunuculuk çalışmaları yürütür. Alkol bağımlılığıyla mücadele hedefiyle kurulmuş; kuruluşundan günümüze bağımlılık türleri artıkça Yeşilay'ın tüzüğüne yeni çalışma alanları eklenmiştir. Alkolden sonra; tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı mücadele alanlarına dâhil olmuştur.
Türkiye genelinde 120 Yeşilay şubesi, dünya genelinde 97 Ülke Yeşilay'ı bulunmaktadır. 2015 yılında kurulan Yeşilay Danışmanlık Merkezleriyle (YEDAM) bağımlı bireylere ve yakınlarına ücretsiz ayaktan psikososyal destek hizmeti verilmektedir. Türkiye'nin 81 ili ve KKTC'de olmak üzere toplam 107 YEDAM bulunmaktadır. YEDAM'a 115 Danışma Hattı üzerinden ulaşılabilmektedir.
Türkiye'ye özgü bir bağımlılık rehabilitasyon sistemi olan her biri 40'ar yataklı Yeşilay Rehabilitasyon Merkezleriyle Bursa ile Diyarbakır'da alkol ve madde bağımlısı bireylere yatarak hizmet verilmektedir.
Toplumu bağımlılıklardan korumak ve bilinçlendirmek için yaptığı çalışmalarından dolayı Yeşilay, 1934 yılından bu yana "Kamuya Yararlı Cemiyetler" arasında yer almaktadır. "Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) Özel Danışmanlık Statüsü"ne ve "Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) Türkiye Mükemmellik Ödülü"ne sahiptir.
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