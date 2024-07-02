Nefesler tutuldu! Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası Türkiye Finali başlıyor

Turnuvada klasik formattan farklı olarak parlamenter sistem esas alınıyor, yani hitabet değil argümanın içeriği değerlendiriliyor, dolayısıyla daha iyi argüman bulan ve konuya daha hâkim olan öğrenciler puan toplayabiliyor.

Finalde 160 öğrenci şampiyonluk için fikirlerini savunacak. 3 Temmuz Çarşamba günü İstanbul Erkek Lisesinde başlayan ve Sepetçiler Kasrı'nda devam eden finalde, 160 öğrenci şampiyonluk için kıyasıya mücadele ederek tezlerini savunacaklar. Ayrıca 48 öğretmen de danışman olarak yer alacak.