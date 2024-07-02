Bursa’da sosyal medya provokatörü gözaltında! Valilik açıkladı: Müsamaha gösterilmeyecektir

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEKTİR

Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Çeşitli sosyal medya platformlarında "Arapları Yıldırma" vb. isimlerle gruplar oluşturarak vatandaşlarımızı kin ve düşmanlığa sevk edecek şekilde provokatör söylemlerle Bursa'mızda huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik paylaşımlar yapan F.K. isimli hesap yöneticisi yakalanarak gözaltına alınmış olup Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli şekilde adli işlemleri devam etmektedir. Bu şekilde provokatör faaliyetlere kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir."