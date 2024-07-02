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Bursa'da sosyal medya provokatörü gözaltında! Valilik açıkladı: Müsamaha gösterilmeyecektir

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 02.07.2024 17:55 Güncelleme: 02.07.2024 17:56
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Bursa’da sosyal medya provokatörü gözaltında! Valilik açıkladı: Müsamaha gösterilmeyecektir

Kayseri'de küçü kıza taciz olayının ardından Suriye'nın kuzeyinde Türk bayrağına çirkin saldırılar sonrası provokatörlerin sosyal medyadan nefret söylemlerine geçit verilmiyor. Olaylar sonrası onlarca kişi gözaltına alındı ve bir gözaltı haberi de Bursa'dan geldi. Bursa'da sosyal medya üzerinde provokasyon yapan bir şahıs gözaltına alındı. Konuya ilişkin Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Bu şekilde provokatör faaliyetlere kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir." denildi.

Son günlerde Türkiye'de çirkşin saldırılar yaşanıyor. Kayseri'de Suriyeli bir şahsın küçük kıza taciz skandalının ardından bunu fırsat bilen provokatörler ortalığı karıştırmaya çalıştı.

Bununla birlikte Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de de Türk bayrağına yönelik çirkin saldırılar düzenlendi. Eş zamanlı saldırılar maksadını aştı ancak provokatörlere geçit verilmedi.

PROVOKASYONA GÖZALTI

Bursa'da da provokatörler sosyal medya üzerinden "Arapları Yıldırma" vb. isimlerle gruplar oluşturarak şiddeti körükleyen için harekete geçildi. Bursa Valiliği sosyal medya üzerinde provokasyon yapan bir şahsın gözaltına alındığı duyurdu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEKTİR

Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Çeşitli sosyal medya platformlarında "Arapları Yıldırma" vb. isimlerle gruplar oluşturarak vatandaşlarımızı kin ve düşmanlığa sevk edecek şekilde provokatör söylemlerle Bursa'mızda huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik paylaşımlar yapan F.K. isimli hesap yöneticisi yakalanarak gözaltına alınmış olup Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli şekilde adli işlemleri devam etmektedir. Bu şekilde provokatör faaliyetlere kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir."

"Türkiye bir hukuk devletidir. Güvenlik güçlerimiz suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla devam ettirmektedir. Bursa'mız tarih boyunca farklı kültür ve milletlerden insanların bir arada barış içinde yaşadığı, hoşgörü ve kardeşliğin simgesi olmuş kadim bir şehirdir."

"Toplumumuzdaki huzur ve güvenliği sağlamak hepimizin ortak görevidir. Hiçbir gerekçe şiddeti mazur gösteremez. Bu nedenle herhangi bir provokasyona kapılmadan yasalara ve insani değerlere uygun hareket etmeye davet ediyoruz. Şehrimizde huzuru ve güveni sağlamak adına emniyet güçlerimizin çalışmalarını kararlılıkla devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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