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İstanbul'da yeni provokasyon! Restoranı bastı Arap iş insanlarına bıçak sallayıp küfürler savurdu! Gözaltına alındı

ahaber.com.tr
Giriş: 02.07.2024 15:04 Güncelleme: 02.07.2024 15:33
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İstanbul’da yeni provokasyon! Restoranı bastı Arap iş insanlarına bıçak sallayıp küfürler savurdu! Gözaltına alındı

Kayseri'de Suriyeli bir şahsın Suriyeli küçük bir kızı taciz etmesi sonrası çıkan olayların ardından Suriye'nin kuzeyinde Türk bayraklarına alçak saldırılar düzenlendi. Yapılan saldırılar sonrası eline bıçak alan bir şahıs İstanbul'da gördüğü Arap iş insanlarını tehdit edip küfürler savurdu. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İşte detaylar...

İstanbul'da eline bıçak alan bir provokatör Arap iş insanlarını tehdit ederek küfürler savurdu.

OLAYLAR SONRASI ORTALIK KARIŞTI
Türkiye kirli bir operasyonla karşı karşıya. Kayseri'de Suriyeli bir şahsın Suriyeli küçük bir kızı taciz etmesi sonrası patlak veren olaylar maksadını aştı. Suriyelilerin ev ve işyerleri yakıldı.

Kayseri'deki olaylarla eş güdümlü olarak Suriye'nin kuzeyinde de karanlık eller devreye girdi. Türkiye'nin kontrolündeki bölgelerde Türk bayrağına saldırıldı. Türkiye'den gelen araçlar ve Türk kurumları hedef alındı.

PROVOKASYON İSTANBUL'A SIÇRADI
Emniyet güçleri hem Türkiye içindeki hem de Suriye'nin kuzeyindeki olaylara müdahale ederken bir provokatör de İstanbul'da sahneye çıktı.

ARAP İŞ İNSANLARINA BIÇAK SALLADI: ARAP MARAP ANLAMAM
Eline bıçak alan bir şahıs Maslak 1453'te bir restoranda Arap iş insanlarına tehditler savurdu.

Türkiye'de yatırım yapan Khaled Fouzan ve İbrahim Al Hudaithi'nin de aralarında bulunduğu iddia edilen Arap iş insanlarına tehdit savuran şahıs, "Arap-marap anlamam, Türkiye lan burası. Olum delikanlınız gelsin uyutmuyorsunuz ulan yeter ulan" diye bağırdı.

ŞAHIS GÖZALTINDA
Görüntülerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin M.İ. olduğu belirlendi. M.İ. polis ekiplerince gözaltına alındı.

İşlemleri için emniyete götürülen M.İ.'nin olay esnasında alkollü olduğu belirlenirken şüpheli 'kasten yaralama' ve 'görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından adliyeye sevk edildi.

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