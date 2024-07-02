İstanbul’da yeni provokasyon! Restoranı bastı Arap iş insanlarına bıçak sallayıp küfürler savurdu! Gözaltına alındı

OLAYLAR SONRASI ORTALIK KARIŞTI

Türkiye kirli bir operasyonla karşı karşıya. Kayseri'de Suriyeli bir şahsın Suriyeli küçük bir kızı taciz etmesi sonrası patlak veren olaylar maksadını aştı. Suriyelilerin ev ve işyerleri yakıldı.

Kayseri'deki olaylarla eş güdümlü olarak Suriye'nin kuzeyinde de karanlık eller devreye girdi. Türkiye'nin kontrolündeki bölgelerde Türk bayrağına saldırıldı. Türkiye'den gelen araçlar ve Türk kurumları hedef alındı.