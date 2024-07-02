02 Temmuz 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Başkan Erdoğan Suudi Arabistan Savunma Bakanı Selman'ı kabul etti

AA ahaber.com.tr
Giriş: 02.07.2024 14:53 Güncelleme: 02.07.2024 15:06
ABONE OL
Başkan Erdoğan Suudi Arabistan Savunma Bakanı Selman’ı kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman Al-Suud'u kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, basına kapalı gerçekleşen kabulde, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yer aldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör