Kabine toplantısında gündem emekli ve memur zammı! Zam oranı ne olacak? Kritik toplantı ne zaman yapılacak?

YENİ YARGI PAKETİNDE EMEKLİ VE MEMUR ZAMLARINA...

Kabine toplantısında yeni yargı paketinden emekli ve memur zamlarına kadar birçok konu ele alınacak.

Diğer yandan Türkiye'nin iç ve dış siyasi meseleleri ile ekonomideki son durum ele alınacak.