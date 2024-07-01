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Kabine toplantısında gündem emekli ve memur zammı! Zam oranı ne olacak? Kritik toplantı ne zaman yapılacak?

ahaber.com.tr
Giriş: 01.07.2024 15:42 Güncelleme: 01.07.2024 16:06
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Kabine toplantısında gündem emekli ve memur zammı! Zam oranı ne olacak? Kritik toplantı ne zaman yapılacak?

Milyonların merakla beklediği Kabine toplantısının Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2 Temmuz Salı günü yapılması bekleniyor. Toplantının tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmezken, kritik zirvede emekli ve memur zammının ana gündem maddesi olması bekleniyor. İşte detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak Kabine toplantısının 2 Temmuz Salı günü yapılması bekleniyor.

YENİ YARGI PAKETİNDE EMEKLİ VE MEMUR ZAMLARINA...

Kabine toplantısında yeni yargı paketinden emekli ve memur zamlarına kadar birçok konu ele alınacak.

Diğer yandan Türkiye'nin iç ve dış siyasi meseleleri ile ekonomideki son durum ele alınacak.

TERÖRLE MÜCADELE DE ANA GÜNDEM MADDESİ

Terörle mücadele operasyonları da gündemde olacak. Yurt içi ve sınır ötesinde düzenlenen operasyonlar değerlendirilecek.

EĞİTİMDE ŞİDDET

Eğitimcilere yönelik şiddetin engellenmesi için yasal zeminin güçlendirilmesi çalışmaları da gündemde olacak.

İSRAİL'İN GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRILARI

7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıların sona ermesi, ateşkesin sağlanmasına yönelik adımlar ele alınacak.

Memur ve emeklinin beklediği zam oranı...Memur ve emeklinin beklediği zam oranı... MEMUR VE EMEKLİNİN BEKLEDİĞİ ZAM ORANI...

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