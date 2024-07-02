02 Temmuz 2024, Salı
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Başkan Erdoğan'dan kabine sonrası açıklama: Bayrağımıza uzanan elleri kırarız
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan milyonların beklediği Kabine toplantısı sona erdi. Kritik kabine sonrası Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Bayrağımıza uzanan mülevves elleri kırmasını bildiğimiz gibi, ülkemize sığınan mazlumlara uzanan elleri de kırmasını biliriz" ifadelerini kullandı.