Başkan Erdoğan'dan kabine sonrası açıklama: Bayrağımıza uzanan elleri kırarız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan milyonların beklediği Kabine toplantısı sona erdi. Kritik kabine sonrası Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Bayrağımıza uzanan mülevves elleri kırmasını bildiğimiz gibi, ülkemize sığınan mazlumlara uzanan elleri de kırmasını biliriz" ifadelerini kullandı.

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