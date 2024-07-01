01 Temmuz 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Bakan Fidan Dışişleri Bakanı Gakosso ile Ankara'da görüştü

ahaber.com.tr AA
Giriş: 01.07.2024 16:17
ABONE OL
Bakan Fidan Dışişleri Bakanı Gakosso ile Ankara’da görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kongo Dışişleri, Frankofoni ve Yurtdışındaki Kongolular Bakanı Jean-Claude Gakosso ile Ankara'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kongo Dışişleri, Frankofoni ve Yurtdışındaki Kongolular Bakanı Jean-Claude Gakosso ile Ankara'da bir araya geldi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Gakosso'yu başkentte ağırladığı belirtildi.

Paylaşımda, iki ülke arasında "Diplomatik Temsilcilikler İçin Arsa Takasına İlişkin Protokol" imzalandığı bildirildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör