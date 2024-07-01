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Pençe-Kilit'te 2 PKK/YPG'li terörist daha öldürüldü

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr
Giriş: 01.07.2024 13:31
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Pençe-Kilit’te 2 PKK/YPG’li terörist daha öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık açıklamasında, "Terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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